【正規販売店】 Reno7A OPPO Y!mobile 新品未使用 スターリーブラック スマートフォン本体

OPPO Reno7A Y!mobile スターリーブラック 新品未使用

Asus zenfone9 256GB ブラック simフリー



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Yモバイル版 OPPO reno7aの新品未開封品です。

OPPO A77 SIMフリー ブルー 新品未開封

一括購入済みで残債はありません。

iPhone 12 ブルー 64 GB SIMフリー 訳あり品

2023/5購入品。

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e-sim対応モデルです。

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Apple iPhone 11 Pro Max64GB SIMフリー シルバー

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Galaxy S21 5G 本体 256GB



POCO F4 GT 5G 8GB 128GB

RAM & ROM 容量6GB RAM + 128GB ROM

iPhone11pro 64Gsimフリー シルバー

RAM タイプLPDDR4x @ 2133MHz 2×16bit

Xperia 5 SO-01M 中古

ROMタイプUFS 2.2 @1 Lane

Realme GT neo 5 16GB/1TB 240W 紫

外部メモリmicroSDXC™ (最大1TB)

iphone SE (2ND) 64GB 白

USB OTG対応

Xperia 10 II ホワイト docomo 液晶保護フィルムのおまけ付き



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商品の情報 商品の状態 新品、未使用

OPPO Reno7A Y!mobile スターリーブラック 新品未使用Yモバイル版 OPPO reno7aの新品未開封品です。一括購入済みで残債はありません。2023/5購入品。カラー：スターリーブラックネットワーク利用制限：◯e-sim対応モデルです。縦159.7mm横73.4mm厚さ7.6mm重量175gサイズ約6.4インチ画面占有率89.4%解像度FHD＋(2400×1080)リフレッシュレート最大90Hz 可変（90Hz/60Hz）タッチサンプリングレート最大180Hzアウトカメラ[広角]約4,800万画素(F値：1.7)[超広角]約800万画素(F値：2.2)、画角120°[マクロ]約200万画素(F値：2.4)インカメラ約1600万画素 (F値：2.4)RAM & ROM 容量6GB RAM + 128GB ROMRAM タイプLPDDR4x @ 2133MHz 2×16bitROMタイプUFS 2.2 @1 Lane外部メモリmicroSDXC™ (最大1TB)USB OTG対応#OPPO#オッポ#reno7a

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