CALL Stand Collar Blouson

定価 60500円

他の色にグレーとブラウンが生地違いでありますが、こちらのホワイトは球数が10もない激レアのアイテムです。

manholeの1店舗での展開でした。

これからの秋口や冬にはインナー、さらにはショート丈のコートとしても使える万能アイテムです。

RANDYが好きな方やPOOL BY CLASS、Kiko Kostadinovが好きな方にも刺さるアイテムだと思います。

背面にインパーテッドプリーツ、アンブレラヨークを備えたスタンドカラーブルゾン。

サイズは2番です。色はホワイト。

着丈:約66cm

肩幅:約48cm

身幅:約61cm

袖丈(肩ライン~袖口):約64cm

アンブレラヨークは肩線、脇線のみを止め、中央を空洞にすることで動きを妨げず、立体感が出るように。

切り替え部分からシームポケット仕様にすることで、フロントはミニマムな表情にしている。

WHITEは40双糸のVENTILE ベンタイルコットンを使用。

コットン100%ですが、打ち込み本数が多く、水に浸かっても繊維が膨潤するため、それ以上水を通さない防水・撥水効果を発揮する様にしている。

RANDYのデザイナーチームの一員であるデザイナー石川義朗氏が手掛ける「CALL」。2021年AW Collectionよりスタート。

学生時代には「READY TO FASION」という"学生と産業を繋げる"コンセプトのもと学生中心のプロジェクトチームを設立。

RANDY

POOL BY CLASS

CLASS

Kiko Kostadinov

manhole

URU

allege

アレッジ

sunsea

サンシー

kaiko

カイコ

namacheko

ナマチェコ

midorikawa

martine rose

ourlegacy

kiko kostadinov

ALLEGE

DAIRIKU

EYTYS

shinyakozuka

TTT_MSW

ダイリク

yuki hashimoto

masu

sulvam

prada

Dries Van Noten

sacai

kolor

Yohji Yamamoto

ヨウジヤマモト

Issey Miyake

イッセイミヤケ

comme des garcons

masu

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ティーモダンストリートウェア 商品の状態 未使用に近い

