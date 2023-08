focus on material 【THOMAS MASON&ALBINI】

【期間限定】 COMME des GARSONS HOMME PLUS



現テアトラ トローヴ TROVE チェックシャツ リネンシャツ

wjk セットアップシャツ

ポールスミスPaul Smith花柄シルクシャツ



Y's カットオフシャツ レーヨンシャツ 切り替え

定価 33,000円

WACKO MARIA 56 TATTOO STUDIO ハワイアンシャツ M



WHIMSY VANDALISM JACKET OLIVE ウィムジー

wjk セットアップパンツ

トムブラウンシャツ



リプレイ デニム系シャツ

定価 30,800円

イタリア発信!ナラカミーチェ ダブルカラーシャツ



SUPREME 18SS Corduroy Baseball Jersey

新品購入 試着のみ

70s vintage shirt サイケ柄 ヴィンテージ シャツ 開襟シャツ



Martin Margiela デニムシャツ



ヒステリックグラマー ボタンダウンシャツ

サイズL

【新品未使用】BROOKS BROTHERS シャツ グリーン レッド 紺 緑



AURALEE 19ss チェックシャツ

英国を代表する高級生地メーカー【THOMAS MASON】 (トーマスメイソン)とイタリア3大生地メーカーの一つ【ALBINI】のブロード素材を使用。

6(ROKU) NYLON SILK ROUND PRINT SHIRT

世界最上の超長綿を使用し、素晴らしい発色、絹のような風合いを持つシャツ生地は、世界中の高級シャツメーカーやオーダーメイドシャツメーカーに認められる高級シャツ地の基準であり続けています。

RALPH LAUREN OPENCOLLAR S/S SHIRT

夏に最適な薄手の羽織りをコンセプトとした、コーチ・シャツ。

希少 90年代 old STUSSY usa製 シャツ シャネルロゴ

コーチJKTをソースとし、シャツデザインにウエストバンド、左右ポケットを加えています。

TAKAHIROMIYASHITATheSoloist.

光沢感と程よいハリを持つ生地を使用することにより、カジュアル〜ライトフォーマルまでマークする新しいシャツジャケットです。

L.L.Bean オーバーサイズ シャツ 厚手 無地



☆新品タグ付き☆グラニフ×ミュシャ 半袖シャツ レーヨン スカーフ 絵画シャツ

ファイン・ブロードにて品良く仕上げたイージーパンツ。

2019年製 百虎 ネイビー

ウエスト〜やや太めの膝〜細めの裾で繋げたラインに、スタンダードな股下を持たせシンプルに仕上げています。

フレンチ ヴィンテージ シャンブレー グランパシャツ 40s

光沢感と程よいハリを持つ生地を使用することにより、カジュアル〜ライトフォーマルまでマークするイージーパンツです。

山と道 Merino Short Sleeve Shirt メリノウール



AUBERGE CHERBOURG

※5320ct97とのセットアップ着用可能

【UMBRO】イングランド代表 1998年 ゲームシャツ vintage



NEIGHBORHOOD CLASSIC WORK 長袖シャツ ネイビー



人気デザイン✨STUSSY ベースボールシャツ 紺 刺繍ロゴ 35 袖星条旗ロゴ

#ジュンハシモト

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ダブルジェーケー 商品の状態 未使用に近い

focus on material 【THOMAS MASON&ALBINI】wjk セットアップシャツ定価 33,000円wjk セットアップパンツ定価 30,800円新品購入 試着のみサイズL英国を代表する高級生地メーカー【THOMAS MASON】 (トーマスメイソン)とイタリア3大生地メーカーの一つ【ALBINI】のブロード素材を使用。 世界最上の超長綿を使用し、素晴らしい発色、絹のような風合いを持つシャツ生地は、世界中の高級シャツメーカーやオーダーメイドシャツメーカーに認められる高級シャツ地の基準であり続けています。 夏に最適な薄手の羽織りをコンセプトとした、コーチ・シャツ。 コーチJKTをソースとし、シャツデザインにウエストバンド、左右ポケットを加えています。 光沢感と程よいハリを持つ生地を使用することにより、カジュアル〜ライトフォーマルまでマークする新しいシャツジャケットです。ファイン・ブロードにて品良く仕上げたイージーパンツ。 ウエスト〜やや太めの膝〜細めの裾で繋げたラインに、スタンダードな股下を持たせシンプルに仕上げています。 光沢感と程よいハリを持つ生地を使用することにより、カジュアル〜ライトフォーマルまでマークするイージーパンツです。※5320ct97とのセットアップ着用可能#ジュンハシモト

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ダブルジェーケー 商品の状態 未使用に近い

カーハート デニムシャツ 革タグ オーバーサイズ タータンチェック 1914Comme de Garçons shirt 22ss 半袖 新品未使用フィナモレ シャツkate様 専用 2点おまとめ 【NO ID. 】 04505山と道 ULshirt terracotta M 2022年製新品未使用!コムデギャルソンオムチェック切り替えシャツSサイズBUTTSTAIN 珍 唐辛子柄 シャツ【size3】新品 23ss comoli デニムコモリシャツ70s budweiser vintage アドバタイズ 総柄 半袖シャツ