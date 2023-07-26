新品 【新品未使用】02 ケイトスペード ミディアム 二つ折り財布 グリーン 折り財布

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アメリカのケイトスペード公式サイトより購入したkate spadeの二つ折り財布です。

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2023年新作デザインで、公式ホームページでも販売中です。

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キルティングデザインのお財布です。

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購入時、出品時、発送時にお品物の点検、確認をしておりますが、海外製品ですので稀に目を凝らさないと分からないような細かいキズも有る場合があります。

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商品の情報 ブランド ケイトスペードニューヨーク 商品の状態 新品、未使用

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