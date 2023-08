上品な フィールドスタイル 38灯 M16 38explore MOUNTAIN OLD ライト/ランタン

38灯のフィールドスタイル限定M16バージョンと

アウトドア様専用

38灯のOLD MOUNTAINコラボバージョンの2点セット

H102mm Φ42mm

重量100g(18650 3350mah バッテリー込み)

輝度は200ルーメン

だだ、光源が見えにくい設計にしているので

同じルーメンでも光源が見えるランタンと比べると

少し暗く感じるかと思います。

その分通常利用で眩しくはありません。

防水性能は生活防水。

水没など圧力のかかる耐水性能はありません。

スイッチはタッチセンサー

暗闇でも一発点灯可能です。

点灯は「Low」→「Hight」→「Off」

とシンプル

弱から点灯がポイントです。

夜中に点灯しても「まぶっ!」って言うのが無いです。

弱から長押しで無段階調光も可能です。

ピカピカやSOSモードは搭載しておりません。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

