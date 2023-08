☆ご覧頂きありがとうございます。

フォロー割引を行なっております

3000円以上〜9999円 300円の値引き

10000円以上 500円の値引き

「フォローしました」とおっしゃって頂ければ価格変更をさせて頂きますのでお気軽にコメント下さい。

☑︎商品

70's

U.S.ARMY

アメリカ軍

チノパン

チノトラウザー

☑︎ Size 32×30(Mサイズ相当)

ウエスト39

股上31

股下74

裾幅22.5

☑︎ Color

ベージュ

色むらのように見えますが実物はございませんのでご安心下さい。

☑︎ Condition

目立たない程のシミがございますが特筆するダメージなどなく全体的には綺麗です。

☑︎ Information

ここ数年で古着屋でも値上がりしてしまったアメリカ軍のチノパン。

テーラードぽいしっかりとセンタープレスの入ったドレス寄りにも持っていける万能チノです。

ストレートのクラシックフィットながらセンタープレスがしっかりと入っているので綺麗なシルエットにみえます。

サイズも32×30というゴールデンサイズ。

因みに一般的な32よりは小さめに感じると思います。

77年会計/WINFIELD MFG. CO. INC 製/Scovillジップフライ

他にも多数出品しております。

↓↓

#マックの古着トラウザースラックス他

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ミリタリー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

