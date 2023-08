2022人気No.1の STANDARD JOURNAL Pullover M shirts sweat スウェット

※近日中に取り下げます。

色 アイボリーivory

M 肩幅 48.5 身幅 60.5 着丈 63 袖丈 59.5

JOURNAL STANDARDのスタンダードを定義するレーベル、「STANDARD JOURNAL」通称”SJ”(エスジェイ)

NEATを手掛ける、西野大士氏デザインのPullover sweat shirts

STANDARD JOURNAL by NISHINO

《素材》

・表地の14/-は米綿糸の空紡糸を使用し、14Gの編み機で編んでいる

・肉厚でハリ感のあるドライタッチなヴィンテージ風の素材

・生地を別注で染め分け、クラシックなアメリカンテイストに落とし込んだ

《デザイン》

・昨年人気を博したプルオーバー型スウェットのニューカラーバージョン

・西野氏の私物のビンテージのchampionのリバースウィーブ、ハーフスナップシャツのデティールを再現

・腰の位置で溜まるようにリブをきつめにしたクラシックなフィット

・チンストラップを利用して立ち襟での着用も可能

【西野大士 / NEATデザイナー】

1983年生まれ、淡路島出身。小学校の教師をするかたわらバンタンデザイン研究所に通い卒業。

老舗アメトラブランドの販売員を経てプレスに。

退職後、様々なブランドのPRを担当しながらトラウザーズ専業ブランドを立ち上げる。

現在は、プレスオフィス「NISHINOYA」も経営し、国内外20ブランド以上のPRを担当する。

※商品の色味は、撮影場所や光のあたり具合などにより色味が違って見える場合が御座います 。

また、お客様のお使いのPCのモニター環境などにより色味が違って見える場合が御座います。予めご了承の上ご注文下さい。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ジャーナルスタンダード 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ジャーナルスタンダード 商品の状態 目立った傷や汚れなし

