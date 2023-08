ご覧頂きありがとうございます。

JOURNAL STANDARD relume



エイミー ノースリーブニットイレヘムコンビプリーツスカート

◯ブランド名

お値下げ!ロング丈ワンピース ボリュームスリーブ Mila Owen新品

KANEKO ISAO カネコイサオ

【 早い者勝ちSALE!】LACEY CHECK PUFF DRESS

WONDERFUL WORLD ワンダフルワールド

タグ付 SNIDEL バリエーションカッセンブラウス➕ティアードフリルスカート



アダムエロペ ボリュームスリーブニットワンピース

◯アイテム

着物リメイク 総絞りの振袖からロングワンピース

半袖ワンピース

マックスマーラ シャツワンピース ドレス ブラウン ミモレ丈 36

花柄 リボン 裏地なし マキシ丈

アダムエロペ 新品・未使用キャミワンピース

ウエストリボン Aライン

snidel スナイデル スイッチングレースワンピース ドレス



新品タグ付マリハ エンジェルのドレス

◯カラー

【a様専用】LILY BROWN アートプリントバックリボンスカート

ライトピンクパープル 薄紫系

【完売レア】新品★アプワイザーリッシェ スカラVネックドッキングワンピース



新品タグ付●アドーアADORE●ドライタッチスムースワンピース¥42900

◯素材

【新品】自由区 プリーツ ジョーゼット ロングワンピース ベルト付 大きいサイズ

綿100%

経年真価のワンピース Bordeaux



美品 framework フレームワーク 更紗プリントワンピース

◯サイズ

treat ürself ワンピース

サイズ表記なし

Rene❤︎ギムガムチェックワンピース&カーディガン❤︎



美品ジェニーファックス チューリップロングワンピース

肩幅 約39cm

最終価格 新品同様 人気 マイストラーダ ワンピース

身幅 約42cm

美品 THE SHINZONE 花柄 総柄 マキシ丈ワンピ ワンピース 34

総丈 約122cm

VINTAGE LIKE LACE DRESS M 新品タグ付き ブラック

袖丈 約16cm

nairo Vネックシフォンオールインワン カラー M



IENA コットンシルクスキッパーギャザーワンピース 36

平置き実寸。

未使用★powder 下迫秀樹 綿家畜プリント半袖ワンピース

素人寸法のため多少の誤差はご了承ください。

my1707様専用 フード 袖口 裾の苺の刺繍が可愛いです。



ヴェリテクール VC-2299C ワンピース

◯状態

エイミーイストワール ボリュームギャザーリップルノースリーブワンピース

目立つ傷や汚れなくまだまだたくさんご使用頂けます。

極美品 RALPH LAUREN ラルフローレン 襟付き ポロ ワンピース



ビッグカラー ワンピース

※素人の自宅保管・素人検品のため見落としがある可能性もございます。

エイミーのワンピース

※状態に関しましては主観の部分もございますので写真での確認をお願い致します。

パラスパレス pallas palace 藍染ワンピース

分からないことがございましたらお気軽にご連絡ください。

2506 着物 留袖 リメイク ドレス ワンピース

※写真の撮影環境やお使いの端末によって、現物と色味が異なる場合がありますのでご了承の上お買い求め下さい。

ラグナムーン ロングワンピース

※お写真のお花等の小物は付属致しませんので予めご了承ください。

✨極美品✨OBLI ドットシフォンスカート&ブラウス セットアップ



stone様☆2点 / YAMADAYA ヤマダヤ



スコットクラブ 24,000円 半袖オーガンジー ストレッチワンピース M

◯配送

りりえ様専用ふんわり袖のワンピース他2点 ハンドメイド

2~3日で発送致します。

ピンクハウスホワイトクローバーミディワンピース

仕事の都合で遅れる場合がございます。

M.deux 女神ワンピ 新品タグ付き マキシワンピース

ご了承ください。

値下げ!SEA New Yorkロングワンピース 美品

発送はコンパクトに折り畳ませて頂き、最安値の方法で送らせて頂く予定でございます。

着物リメイクワンピース留袖ドレス結豪華刺繍

畳みジワはご容赦ください。

⭐️人気新作 新品 MaxMara 赤・ロングワンピース



【新品】DRESSTERIOR ドレステリア リネン マキシワンピース Aライン

◯購入元

エスティークローゼットフラブジャス ジレ+ワンピース セット フォーマル

ブランドリユース店

ganni ガニー ワンピース チェック フリル

日本流通自主管理協会加盟店(AACD)

ハンドメイド 着物リメイク マキシワンピース ドレス 黒留袖 フレアー袖 風景画

質屋・古物市場・ストア商品

【nagonstans】コクーンドレス



3ピースニットセット(ソイ) pinue

あくまで中古品ですので、ご理解頂ける方宜しくお願い致します。

POLO RALPH LAUREN リネン カシュクール ワンピ 2



イノセント・チャーチプリントミディワンピース

ご購入前にプロフィールご確認お願い致します。

未使用5.5万ハウスオブロータスギンガムチェックVカラーワンピース

即購入大歓迎です!

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド カネコイサオ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ご覧頂きありがとうございます。◯ブランド名KANEKO ISAO カネコイサオWONDERFUL WORLD ワンダフルワールド◯アイテム半袖ワンピース花柄 リボン 裏地なし マキシ丈ウエストリボン Aライン◯カラーライトピンクパープル 薄紫系◯素材綿100%◯サイズサイズ表記なし肩幅 約39cm身幅 約42cm 総丈 約122cm袖丈 約16cm平置き実寸。素人寸法のため多少の誤差はご了承ください。◯状態目立つ傷や汚れなくまだまだたくさんご使用頂けます。※素人の自宅保管・素人検品のため見落としがある可能性もございます。※状態に関しましては主観の部分もございますので写真での確認をお願い致します。分からないことがございましたらお気軽にご連絡ください。※写真の撮影環境やお使いの端末によって、現物と色味が異なる場合がありますのでご了承の上お買い求め下さい。 ※お写真のお花等の小物は付属致しませんので予めご了承ください。◯配送2~3日で発送致します。仕事の都合で遅れる場合がございます。ご了承ください。発送はコンパクトに折り畳ませて頂き、最安値の方法で送らせて頂く予定でございます。畳みジワはご容赦ください。◯購入元ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店(AACD)質屋・古物市場・ストア商品あくまで中古品ですので、ご理解頂ける方宜しくお願い致します。ご購入前にプロフィールご確認お願い致します。即購入大歓迎です!

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド カネコイサオ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

【専用】ENFOLD ワンピース ライトミラノ5分袖Aラインドレスsuzusan ワンピース バイカラー ネイビーsevenfairy アンジェリーナ ワンピースたろー様専用 “nubes” xa3654 ワンピースドレス【JILL STUART】タビスカーフワンピース ジルスチュアートはまちゃん様 ピコフリル 前開き / PINKHOUSE ロングワンピースlitmus her praha レザーキャミワンピースmame kurogouchi マメクロゴウチ コットンワンピース ※値下げ不可新品 ポロ ラルフローレン ノースリーブ ウール フレア ワンピース グレーAmeri VINTAGE アメリ ヴィンテージ ワンピース マキシ