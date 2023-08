【有名人芸能人】 ザ・ノース・フェイス ヒューズボックス2 30L リュック/バックパック

今月5月にスポーツ店で2万円くらいで

購入し何度か使用しました。

なかなか使う機会が少ないので出品します。

中古 ザ・ノース・フェイス BC Fuse Box II BCヒューズボックス2 30L ブラック NM82255 K バックパック リュック THE NORTH FACE ノースフェイス

■素材:1000DTPEファブリックラミネート(リサイクルポリエステル100%)、840Dリサイクルナイロン

■サイズ:33×15×46cm

■重量:約1065g

■容量:30L

アルペン alpen スポーツデポ SPORTSDEPO アウトドアーズ マウンテンズ outdoors mountains アウトドア キャンプ ザック バッグ ディパック リュック リュックサック 通勤 通学 ビジネス 23ss_rain_bg

商品の情報 ブランド ザノースフェイス 商品の状態 やや傷や汚れあり

