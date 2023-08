当方の商品は【即購入可】【送料無料】です。

■カラー/ブラック/マルチカラー

(色は映りの具合などで多少の違いがあるかもしれませんのでご了承下さいませ)

■サイズ/0(S相当)

【平置き寸法】

肩幅 /33㎝

着丈 /95㎝

身幅 /38㎝

※若干の誤差はあるかもしれませんがご了承ください。

【商品説明】

ブランドコンセプトは東西融合(East meets West)

オリエンタルなトラディショナルテイストとモダンスタイルの融合 これがヴィヴィアン タムのデザインコンセプト。

ブランドコンセプトの通りのデザインワンピースです。

チャイナドレスをベースにビーズがついた腰紐やシルクのリボン風のデザインなどヴィヴィアンタムらしいデザインとなっております。

お探しの方この機会にいかがでしょうか。

※購入後のクレームは対応しかねますので、しっかりと状態や説明をご理解した上でのご購入をお願いいたします。

(こちらの不備などによる場合は返品対応をとらせていただきます)

※発送方法は匿名配送のメルカリ便ですが、定形外郵便などできるだけご希望の発送での発送をいたしますので、ご希望がありましたらお気軽にお申し付けください。

※保管上または梱包でのシワ(商品をお安くする為に出来るだけ小さく梱包し、送料を安くする為です。)はご容赦下さい。

※確認は人間がおこなっている為、汚れ等の見落としはご容赦下さいませ。

また、特に状態に敏感な方のご購入はお控え下さい。

※商品のデザイン、状態には主観を伴い表現及び受け止め方に個人差がございます。

※不明な点がありましたらお気軽に、ご質問下さい。

※ 他の場所にも出品していますのでどちらかで売れれば急遽出品を中止させて頂く事が御座います。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ヴィヴィアンタム 商品の状態 目立った傷や汚れなし

