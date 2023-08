【 開梱 設置?無料 】 未使用品 adidas STAN SMITH Raf Simons 26.5cm スニーカー

adidas STAN SMITH Raf Simons 26.5cm

adidas アディダス

STAN SMITH スタンスミス

Raf Simons ラフシモンズ

【 サイズ 】26.5cm

【 カラー 】ピンク

【 箱あり・付属品付き 】

※玄関先で試し履きした程度です。

ベルギーデザイナー、ラフ・シモンズのこだわりを落とし込んだスタンスミス。レザーアッパーのタイムレスなコート系シューズはクォーターにパンチングで”R”のディテールを施して新鮮味を加えている。

お馴染みのシュータンラベルは左右にそれぞれラフ・シモンズとスタン・スミスのポートレートをあしらっています。

ご覧いただき、ありがとうございます。

海外旅行先のBarneys New Yorkで購入したものです。

素人出品ですので、至らぬ点も多いと思いますので購入希望の方、質問等ある方はお気軽にコメントしてください。

※転売目的の方のご購入はお断り致します。

※コメント無しでの購入申請はご遠慮ください。

※本商品は新品・未使用品ですが、あくまでも素人自宅保管の為、ご理解いただいた上でご購入お願いします。

※自宅保管の為 、神経質な方はご遠慮ください。

※掲載写真は撮影の環境により実際の商品と商品画像の色が若干異なる場合がございます、あらかじめご了承ください。

※値下げ交渉及び落札後のキャンセルはお断り致しております。

※発送事故 破損・紛失等の事故による補償は当方ではいたしかねますのでご了承ください。

注!他オークションにも出品中の場合がございますので、早期終了する可能性がございます。

誠に恐れ入りますが取引終了(商品の発送/受取)までしっかりとご連絡頂けない方はご遠慮願います。

#アディダス #ラフシモンズ #adidas #RAFSIMONS

#スタンスミス #STANSMITH #スニーカー #Sneaker #SNKR

履き口···紐

カラー···ピンク

スニーカー型···ローカット

商品の情報 商品のサイズ 26.5cm ブランド ラフバイラフシモンズ 商品の状態 新品、未使用

