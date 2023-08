《ユニセックスアイテム》【SPECIAL SHOES FACTORY コラボ】東京産ダブルモンクストラップコルクドッキング厚底スポーツサンダル 【MAISON SPECIAL/メゾンスペシャル】

定価20000円以上 ドクターマーチン サンダル24〜25センチ相当(UK5)



BENCH/BENSAN-D D/ダブルキルトバックストラップシャークソール

サイズ:フットベッド内寸25.5〜26cm程度・アウトソール全長29cm ※当方足裏ヌード寸法は25cmジャストで、普段スニーカーは26か26.5cmを着用しています。※フィット感は調節可能

【27.0】NIKE air more uptempo slide sandal

カラー:ブラック 黒

《エルメス新品未使用》2023年新作イタリア製サンダル 《ガブリエル》

参考価格:22,000円

BIRKENSTOCK 26cm ボストン ネイビー

状態:5回程度着用・若干のソールかかとの減り、アッパーに細かいキズ・スレ等は見受けられますが、全体的には使用感の少ない美品です。まだまだ問題無くご愛用いただけます。出品前にジェイソンマークのキットでクリーニング済み。

ADICLOG WAVE イタリア製



ビルケンシュトック チューリッヒ BIRKENSTOCK BEAMS別注 41

数々の靴業界をリードするブランドを陰で支えてきた人物を中心に、職人との打ち合わせを重ねてデザインにあった最適な製法や仕様などを導き出す手間を惜しまず作成されるMADE IN JAPANの靴が魅力のメーカーです。殆どの製造工程を国内で行い熟練した技術力を持つ職人が一足一足をハンドメイドで丁寧に仕上げることで安定した品質の商品は長く履くことによって味わいある変化の出る一足に。

Nike Air More Uptempo Slide モアテン 28

・トスカーナ州にある老舗タンナーにより生産されたイタリアンレザー。ベジタブルタンニン鞣しにこだわり、伝統の職人技と最新の技術を駆使して、常にシンプルでナチュラルかつ上質な革を生み出しております。使い込むうちに感じることが出来る経年変化をぜひお楽しみ下さい。

アレキサンダーマックイーン サンダル

■足の甲を優しく包み込むようなアッパーがフィット感のある構造。かかとに調整可能なベルトを施し、より安定感のある履き心地を実現しました。

Ami Paris アミパリス サンダル

■コルクソールにボリューム感のある厚底ソールをドッキングしインパクトのある仕上がり。フットベッドにコルクを用い、履くほどに馴染む足馴染みの良さと、程よい硬さが疲れにくく街歩きに最適。吸湿性にも優れ蒸れにくいのもポイント。

JIL SANDER ジルサンダー JI32501A ストラップ サンダル



ヴェルサーチェ サンダル

あくまでも中古品であることをご理解の上で、ご検討の程よろしくお願い致します。

メゾンスペシャル 東京産スクエアヒールミュールサンダル



ビルケンシュトック チューリッヒ メンズ サンダル トープ 41 26.5㎝



ルブタン ルビシャークサンダル やや変色あります

hender scheme foot the coacher auralee studio nicholson united tokyo paraboot zara toga virilis leather sandals トラックソール シャークソール

商品の情報 商品のサイズ 26cm ブランド メゾンスペシャル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

《ユニセックスアイテム》【SPECIAL SHOES FACTORY コラボ】東京産ダブルモンクストラップコルクドッキング厚底スポーツサンダル 【MAISON SPECIAL/メゾンスペシャル】サイズ:フットベッド内寸25.5〜26cm程度・アウトソール全長29cm ※当方足裏ヌード寸法は25cmジャストで、普段スニーカーは26か26.5cmを着用しています。※フィット感は調節可能カラー:ブラック 黒参考価格:22,000円状態:5回程度着用・若干のソールかかとの減り、アッパーに細かいキズ・スレ等は見受けられますが、全体的には使用感の少ない美品です。まだまだ問題無くご愛用いただけます。出品前にジェイソンマークのキットでクリーニング済み。数々の靴業界をリードするブランドを陰で支えてきた人物を中心に、職人との打ち合わせを重ねてデザインにあった最適な製法や仕様などを導き出す手間を惜しまず作成されるMADE IN JAPANの靴が魅力のメーカーです。殆どの製造工程を国内で行い熟練した技術力を持つ職人が一足一足をハンドメイドで丁寧に仕上げることで安定した品質の商品は長く履くことによって味わいある変化の出る一足に。・トスカーナ州にある老舗タンナーにより生産されたイタリアンレザー。ベジタブルタンニン鞣しにこだわり、伝統の職人技と最新の技術を駆使して、常にシンプルでナチュラルかつ上質な革を生み出しております。使い込むうちに感じることが出来る経年変化をぜひお楽しみ下さい。 ■足の甲を優しく包み込むようなアッパーがフィット感のある構造。かかとに調整可能なベルトを施し、より安定感のある履き心地を実現しました。■コルクソールにボリューム感のある厚底ソールをドッキングしインパクトのある仕上がり。フットベッドにコルクを用い、履くほどに馴染む足馴染みの良さと、程よい硬さが疲れにくく街歩きに最適。吸湿性にも優れ蒸れにくいのもポイント。あくまでも中古品であることをご理解の上で、ご検討の程よろしくお願い致します。hender scheme foot the coacher auralee studio nicholson united tokyo paraboot zara toga virilis leather sandals トラックソール シャークソール

商品の情報 商品のサイズ 26cm ブランド メゾンスペシャル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

新品 off-white サンダル ルイヴィトン 迷彩エンダースキーマ TORTOISE トータスrombaut サンダル サイズ40LV ルイヴィトン オアシス ライン ミュールadidas YEEZY SLIDE★タイヤサンダル【匿名配送】フェローズ 本革 雪駄アディダス イージースライド 24.5ザルツP様専用:DOLCE&GABBANANEW ナイキ ソロ スライド【特典有】スニーカー サンダル スリッポン 限定