《試着のみ》

【サイズ】フリー

【カラー】黒

【素材】スエード

すり替え防止の為、返品交換は不可とさせていただきます。

写真をご確認の上、ご理解いただきご購入をお願いします。

#supreme

#シュプリーム

#yeezy

#イージー

#offwhite

#オフホワイト

#adidas

#アディダス

#JORDAN

#ジョーダン

#VANS

#バンズ

#NIKE

#ナイキ

#newbalance

#ニューバランス

#asics

#アシックス

#converse

#ct70

#onestar

#コンバース

#ワンスター

#fragment

#フラグメント

#sequel

#シークエル

#undefeated

#アンディフィーテッド

#basketball

#バッシュ

#skate

#スケシュー

商品の情報 ブランド シュプリーム 商品の状態 未使用に近い

