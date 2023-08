Supreme x Nike ACG Denim Pullover シュプリーム x ナイキ ACG コラボ デニム プルオーバーです。

サイズは M で、カラーはブラックデニムです。

ブランド、メーカー:Supreme X Nike ACG

シーズン:22秋冬/22FW

製品名:Supreme/Nike ACG Denim Pullover

定価(税込):46,200円

カラー:Black

カラー···ブラック

柄・デザイン···ロゴ・ワンポイント

素材···デニム

フード···フードあり(取外し不可)

状態 新品の時点でウォッシュがかかっているので、使用感のある見た目となっています。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド シュプリーム 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品のサイズ M ブランド シュプリーム 商品の状態 目立った傷や汚れなし

