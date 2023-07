最安値で 新品タグ付　コーデセット　ベイビーザスターズシャインブライト　ボディライン ひざ丈ワンピース

ご覧いただきましてありがとうございます♡

#姫苺のロリィタ

ブラウス→ベイビーザスターズシャインブライト

スカート→ボディライン

ベイビーのフリルブラウスと、ボディラインのいちごリボンスカートのセット、まとめ売りです♡

ベイビーのブラウスは1度のみ着用。

スカート合わせだけでなく、ジャンスカのインナーに着ても◎

ボディラインのスカートは生地がかなりしっかりしていて高見え♡

新品タグ付です!

原宿の店舗にて購入いたしました!

商品自体は綺麗ですが保管によるシワがあり、発送の際もコンパクトに梱包予定のためシワがつくのでアイロン等はかけず現状渡しになりますのでご理解ある方のみ。

また購入から1年以上経っているため、神経質な方、完璧をお求めの方はお控えくださいませ。

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ベイビーザスターズシャインブライト 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ベイビーザスターズシャインブライト 商品の状態 新品、未使用

