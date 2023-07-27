最安値で 新品タグ付　コーデセット　ベイビーザスターズシャインブライト　ボディライン ひざ丈ワンピース

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スカート→ボディライン
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ベイビーのフリルブラウスと、ボディラインのいちごリボンスカートのセット、まとめ売りです♡
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ベイビーのブラウスは1度のみ着用。
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スカート合わせだけでなく、ジャンスカのインナーに着ても◎
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ボディラインのスカートは生地がかなりしっかりしていて高見え♡
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原宿の店舗にて購入いたしました！
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商品自体は綺麗ですが保管によるシワがあり、発送の際もコンパクトに梱包予定のためシワがつくのでアイロン等はかけず現状渡しになりますのでご理解ある方のみ。
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また購入から1年以上経っているため、神経質な方、完璧をお求めの方はお控えくださいませ。
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商品の情報
|商品のサイズ
|FREE SIZE
|ブランド
|ベイビーザスターズシャインブライト
|商品の状態
|新品、未使用
柿渋染め のぼり旗 家紋 亀松竹梅 シンプルワンピース
ご覧いただきましてありがとうございます♡#姫苺のロリィタブラウス→ベイビーザスターズシャインブライトスカート→ボディラインベイビーのフリルブラウスと、ボディラインのいちごリボンスカートのセット、まとめ売りです♡ベイビーのブラウスは1度のみ着用。スカート合わせだけでなく、ジャンスカのインナーに着ても◎ボディラインのスカートは生地がかなりしっかりしていて高見え♡新品タグ付です！原宿の店舗にて購入いたしました！商品自体は綺麗ですが保管によるシワがあり、発送の際もコンパクトに梱包予定のためシワがつくのでアイロン等はかけず現状渡しになりますのでご理解ある方のみ。また購入から1年以上経っているため、神経質な方、完璧をお求めの方はお控えくださいませ。ベイビーザスターズシャインブライトベイビーBABY，THE STARS SHINE BRIGHTアンジェリックプリティアンプリAngelic Prettyイノセントワールドイノワnnocent WorldアリスアンドザパイレーツALICE and the PIRATESボディラインBODYLINEロリィタロリータリズリサLIZ LISAアンクルージュAnk RougeマーズMARSアクシーズファムaxes femmeトラバストーキョートラバスTRAVAS TOKYOミルクボーイmilkboyロジータROJITAディアマイラブDear My LoveエムシーエムMCMハニーシナモンHoney CinnamonイートミーEATMEエブリンevelynシークレットハニーSecret HoneyアマベルAmavelマイメロマイメロディクロミくまうさぎ量産型地雷系
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|FREE SIZE
|ブランド
|ベイビーザスターズシャインブライト
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|新品、未使用