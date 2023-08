スケッチャーズ ウノ UNO-HIGHLIGHT LOVE

サイズ 24cm

自宅保管品です。

国際的に有名な壁画家 ジェームス・ゴールドクラウンとのコラボ商品 #ラブウォールハート

カラー···ホワイト

シーン···ランニング/ウォーキング/運動靴

スニーカー型···ローカット(Low)

商品の情報 商品のサイズ 24cm ブランド スケッチャーズ 商品の状態 新品、未使用

