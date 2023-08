Brand name : バーバリー

Material : コットン100%

Size : 表記38

肩幅 : 約40cm

身幅 : 約50cm

袖丈 : 約62cm

着丈 : 約100cm

コンディション : B(首後ろに汚れがあります)

A - 傷、シミ等特に見当たらず、使用感もさほどない状態。

B - 目立ったダメージは無く、商品の雰囲気を損なわない程度の傷や汚れのみある状態。(一般的な古着)

C - 使用感が強く大きな傷、汚れなどがある状態。

Attention

*当店は古着・ヴィンテージ商品を扱っていますので予め状態をご考慮の上、ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合せください。

Guidance

当店ではユニセックスでご着用いただけるデザイン性の高い1点物のused、vintageを中心に取り揃えております。

その他にもオーバーサイズにあわせてオシャレに着こなしていただけるニット、シャツ、カーディガン、スウェット、ジャケット、コートや 90s 80s 70s 年代のヴィンテージなど希少な古着を多数出品しております。

Control number

0114-16-1

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド バーバリー 商品の状態 やや傷や汚れあり

