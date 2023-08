クリスマスファッション 13インチMacBook Pro スペースグレイ　2020 ノートPC

13インチMacBook Pro スペースグレイ

システム構成

第8世代の1.4GHzクアッドコアIntel Core i5プロセッサ(Turbo Boost使用時最大3.9GHz)

Intel Iris Plus Graphics 645

16GB 2,133MHz LPDDR3メモリ

256GB SSDストレージ

True Tone搭載13インチRetinaディスプレイ

Thunderbolt 3ポート x 2

Touch BarとTouch ID

PRO APPS 065-C171 NONE

SW LOGIC PRO X 065-C172 NONE

バックライトMagic Keyboard - 日本語(JIS)

アクセサリキット

比較的綺麗な状態です。

ほぼ使用せず保管していました。

使用の際はカバーをつけていたので汚れ傷等特に見受けられません。

付属品揃っています。

ご質問等あれば気軽にコメント欄にお願いします☺︎

商品の情報 ブランド アップル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

