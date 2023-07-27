クリスマスファッション 13インチMacBook Pro スペースグレイ　2020 ノートPC

13インチMacBook Pro スペースグレイ
Mac Book 12インチ ゴールド ジャンク
初期設定済ノートPC！i7!大容量！【美品】富士通LIFEBOOK
システム構成
ThinkPad X280 i5-8350U 8G/SSD256G/Office
第8世代の1.4GHzクアッドコアIntel Core i5プロセッサ（Turbo Boost使用時最大3.9GHz）
HP Laptop 5CD2394VW9 ノートパソコン
Intel Iris Plus Graphics 645
MacBook Pro Retina Late 2013 15インチ 備品セット
16GB 2,133MHz LPDDR3メモリ
美品 HP Pavilion x360 convertible 14-cd
256GB SSDストレージ
TOSHIBAノートパソコン Core i5 メモリ8G Windows11
True Tone搭載13インチRetinaディスプレイ
MacBook retina 12インチ 2017 上位CPU SSD512GB
Thunderbolt 3ポート x 2
AH77/GW_windows11_ノートパソコン_テレワーク_リモート
Touch BarとTouch ID
MacBook Pro(Retina, 13-inch, Late 2013)
PRO APPS 065-C171 NONE
ZBOOK 17.3フルHD i5-6440HQ ワークステーション 1.5TB
SW LOGIC PRO X 065-C172 NONE
Apple M1 MacBook Air 8GB SSID256
バックライトMagic Keyboard - 日本語（JIS）
ノートPC 初音ミク DELL Inspiron 13 5370 シルバー 美品
アクセサリキット
i7 7500U 第7世代 東芝 Win11 ノートパソコン
MacBook Air 2020年モデル
【ペン・DVD・LTE・タッチ液晶全部入り】レッツノート CF-MX5_267
比較的綺麗な状態です。
257)パナソニックCF-SV7/i5-8350U/8GB/256GB/12.1
ほぼ使用せず保管していました。
DELL Latitude 5580 Core i5 -7200U
使用の際はカバーをつけていたので汚れ傷等特に見受けられません。
NEC versapro VB-Dオフィス付き
付属品揃っています。
マウス E10
ご質問等あれば気軽にコメント欄にお願いします☺︎
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63【希少】初心者さんに☘️すぐ使えるノートパソコン☘️Corei3/Win10
13インチMacBook Pro スペースグレイシステム構成第8世代の1.4GHzクアッドコアIntel Core i5プロセッサ（Turbo Boost使用時最大3.9GHz）Intel Iris Plus Graphics 64516GB 2,133MHz LPDDR3メモリ256GB SSDストレージTrue Tone搭載13インチRetinaディスプレイThunderbolt 3ポート x 2Touch BarとTouch IDPRO APPS 065-C171 NONESW LOGIC PRO X 065-C172 NONEバックライトMagic Keyboard - 日本語（JIS）アクセサリキット比較的綺麗な状態です。ほぼ使用せず保管していました。使用の際はカバーをつけていたので汚れ傷等特に見受けられません。付属品揃っています。ご質問等あれば気軽にコメント欄にお願いします☺︎