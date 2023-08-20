大きい割引 ̗̀ - 値下げしました ※4月10日(月)発送 ̖́-【美品】三菱冷蔵庫 冷蔵庫

海外転勤となったためお譲りします。

★送料・設置無料★ 中古 2ドア冷蔵庫 三菱 (No.5426)

⚠️転居の都合上、4月10日(月)発送となります

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Haier 2ドア148L冷蔵冷凍庫（JR-NF148B）

綺麗に使っており、傷はほぼゼロですが、あくまで中古品なので神経質な方は購入はお控えください。

- ̗̀ 値下げしました ̖́-【美品】三菱冷蔵庫 ※4月10日(月)発送

１箇所、冷蔵室の右ドアを開いたところに擦れによる傷があります(写真4枚目参照)

【送料込み】HITACHI冷蔵庫 315L R-V32NVL-N



Shelddi 小型冷蔵庫 23L SHR-023A

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三菱

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ノンフロン冷凍冷蔵庫

同心様専用/Panasonic/NR-F673WPV-T /6ドア大型冷蔵庫

ガラスパネル

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型番

JCM 冷凍ショーケース JCMCS-240L 庫内LED照明付き ストッカー

MR-WX52A-BR

SHARP SJ-PD28E-T（28F-T）



forster フォルスター ワインセラー ワイン26本収納

容量

EZ2 洗濯機 メタルブラック 最新21年製 一人暮らし 単身向け

カラー···ブラウン

SHARP■大型冷凍冷蔵庫■440L■製氷機能付き■送料設置無料

タイプ···冷凍冷蔵庫

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ドアの開き方···フレンチドア(観音開き)

【maya様専用】1人用冷蔵庫 156L 値下げ

ドア数···6ドア～

SunRuck 高速製氷機 最短6分 自動製氷 時短 SR-HIM01

全定格内容積 517L

Panasonic NR-B179W-S SILVER 冷蔵庫 一人暮らし

冷凍室 142L

ポータブル冷蔵庫12L車載冷蔵庫-9℃65℃保温機能付き1台2役ACDC電源

冷蔵室 375L

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シャープ 冷蔵庫 両開き SJ-GW35H-W

サイズ

ピーマル様専用

幅650mm 奥行き699mm 高さ1821mm

(引取り限定)MITSUBISHI MR-B46C-白 冷蔵庫 中古



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配送はらくらく大型メルカリ便にての配送になります。

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宅内、設置場所までの配送ですので女性の方でも安心です。

商品の情報 ブランド 三菱電機 商品の状態 目立った傷や汚れなし

海外転勤となったためお譲りします。⚠️転居の都合上、4月10日(月)発送となります綺麗に使っており、傷はほぼゼロですが、あくまで中古品なので神経質な方は購入はお控えください。１箇所、冷蔵室の右ドアを開いたところに擦れによる傷があります(写真4枚目参照)★メーカー三菱ノンフロン冷凍冷蔵庫ガラスパネル型番MR-WX52A-BR容量カラー···ブラウンタイプ···冷凍冷蔵庫ドアの開き方···フレンチドア(観音開き)ドア数···6ドア～全定格内容積 517L冷凍室 142L冷蔵室 375Lサイズ幅650mm 奥行き699mm 高さ1821mm年式2020年製送料無料！配送はらくらく大型メルカリ便にての配送になります。宅内、設置場所までの配送ですので女性の方でも安心です。

商品の情報 ブランド 三菱電機 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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