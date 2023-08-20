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大きい割引 ̗̀ - 値下げしました ※4月10日(月)発送 ̖́-【美品】三菱冷蔵庫 冷蔵庫

商品の説明

海外転勤となったためお譲りします。
★送料・設置無料★ 中古 2ドア冷蔵庫 三菱 (No.5426)
⚠️転居の都合上、4月10日(月)発送となります
生活家電 3点セット 冷蔵庫 洗濯機 電子レンジ ひとり暮らし 家電 G407

Haier 2ドア148L冷蔵冷凍庫（JR-NF148B）
綺麗に使っており、傷はほぼゼロですが、あくまで中古品なので神経質な方は購入はお控えください。
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１箇所、冷蔵室の右ドアを開いたところに擦れによる傷があります(写真4枚目参照)
【送料込み】HITACHI冷蔵庫　315L R-V32NVL-N

Shelddi 小型冷蔵庫 23L SHR-023A
★メーカー
lapelra 様専用35KT 大型冷蔵庫　20年製　300L超え　配送設置無料
三菱
☆★真空チルド プシュ！HITACHI 冷凍冷蔵庫 415L★☆
ノンフロン冷凍冷蔵庫
同心様専用/Panasonic/NR-F673WPV-T /6ドア大型冷蔵庫
ガラスパネル
新生活家電2点セット253

SHARP シャープ 2021年 ノンフロン冷蔵庫 SJ-D15G-W 152L
型番
JCM 冷凍ショーケース JCMCS-240L 庫内LED照明付き ストッカー
MR-WX52A-BR
SHARP SJ-PD28E-T（28F-T）

forster フォルスター ワインセラー　ワイン26本収納
容量
EZ2 洗濯機 メタルブラック 最新21年製 一人暮らし 単身向け
カラー···ブラウン
SHARP■大型冷凍冷蔵庫■440L■製氷機能付き■送料設置無料
タイプ···冷凍冷蔵庫
生活家電 2点セット 冷蔵庫 洗濯機 ひとり暮らし 家電 F029
ドアの開き方···フレンチドア(観音開き)
【maya様専用】1人用冷蔵庫 156L 値下げ
ドア数···6ドア～
SunRuck 高速製氷機 最短6分 自動製氷 時短 SR-HIM01
全定格内容積　517L
Panasonic NR-B179W-S SILVER 冷蔵庫 一人暮らし
冷凍室　142L
ポータブル冷蔵庫12L車載冷蔵庫-9℃65℃保温機能付き1台2役ACDC電源
冷蔵室　375L
たのメル便発送 AQUA 3ドア冷凍冷蔵庫 0227か3 H 家

シャープ　冷蔵庫　両開き　SJ-GW35H-W
サイズ
ピーマル様専用
幅650mm 奥行き699mm 高さ1821mm
(引取り限定)MITSUBISHI MR-B46C-白 冷蔵庫 中古

‼️送料設置無料‼️ 2958番 パナソニック✨冷凍冷蔵庫✨NR-B146W-T‼️
年式
美品 AQUA アクア 冷凍 冷蔵庫 高年式 2021年 1人暮らし 126L
2020年製
【美品】2021年　MCK70XE8-W　DAIKIN 加湿ストリーマ空気清浄機

613取付無料！amadana高性能おしゃれホワイトインテリア小さめ冷蔵庫！
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アビテックス　冷凍冷蔵庫　138L縦縞模様　省エネ設計　2018年製
配送はらくらく大型メルカリ便にての配送になります。
ジョージア 自販機 冷温庫
宅内、設置場所までの配送ですので女性の方でも安心です。

愛知岐阜/送料無料★パナ　138L 冷蔵庫 NR-B149W　2017年製

商品の情報

ブランド三菱電機
商品の状態目立った傷や汚れなし

Panasonic 138L 冷蔵庫 おしゃれブラウン【地域限定配送無料】

♦️️EJ2958番 Panasonicノンフロン冷凍冷蔵庫 【2013年製 】

【早い者勝ち】訳あり 送料込み 日立 真空チルド 501L 大容量 冷凍冷蔵庫
海外転勤となったためお譲りします。⚠️転居の都合上、4月10日(月)発送となります綺麗に使っており、傷はほぼゼロですが、あくまで中古品なので神経質な方は購入はお控えください。１箇所、冷蔵室の右ドアを開いたところに擦れによる傷があります(写真4枚目参照)★メーカー三菱ノンフロン冷凍冷蔵庫ガラスパネル型番MR-WX52A-BR容量カラー···ブラウンタイプ···冷凍冷蔵庫ドアの開き方···フレンチドア(観音開き)ドア数···6ドア～全定格内容積　517L冷凍室　142L冷蔵室　375Lサイズ幅650mm 奥行き699mm 高さ1821mm年式2020年製送料無料！配送はらくらく大型メルカリ便にての配送になります。宅内、設置場所までの配送ですので女性の方でも安心です。

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商品の状態目立った傷や汚れなし

大きい割引 ̗̀ - 値下げしました ※4月10日(月)発送 ̖́-【美品】三菱冷蔵庫 冷蔵庫

56分钟前

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¥110,000 ¥50,600

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出品者

c7900113799db

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コメント (8)

c7900113799db
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