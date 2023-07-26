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【希望者のみラッピング無料】 COMME des GARCONS HOMME PLUS コムデギャルソン オム スニーカー

商品の説明

COMME des GARCONS HOMME PLUS コムデギャルソン オム プリュス CDG 2023 新作 NIKE ナイキ TERMINATOR ターミネーター HIGH 青 28cm 新品
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商　品： コムデギャルソンオムプリュス 2023ss 新作 NIKE TERMINATOR HIGH
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状　態： 新品箱付
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【注意事項/取引ポリシー】
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*100%正規品・新品、スリ替え防止につき返品クレームは一切不可とさせていただきます。
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*落札後1時間以内をお支払期日とさせていただきます。
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*その他ご不明点は必ず購入前にご質問下さい。
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以上、誠に勝手ながら同意可能な方のみ宜しくお願い申し上げます。

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商品の情報

商品のサイズ28cm
ブランドコムデギャルソンオムプリュス
商品の状態新品、未使用

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COMME des GARCONS HOMME PLUS コムデギャルソン オム プリュス CDG 2023 新作 NIKE ナイキ TERMINATOR ターミネーター HIGH 青 28cm 新品商　品： コムデギャルソンオムプリュス 2023ss 新作 NIKE TERMINATOR HIGHカラー： ホワイト／ブルーサイズ： 28cm状　態： 新品箱付【注意事項/取引ポリシー】*100%正規品・新品、スリ替え防止につき返品クレームは一切不可とさせていただきます。*落札後1時間以内をお支払期日とさせていただきます。（上記可能な状況下でのみご購入下さい）*その他ご不明点は必ず購入前にご質問下さい。以上、誠に勝手ながら同意可能な方のみ宜しくお願い申し上げます。

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商品のサイズ28cm
ブランドコムデギャルソンオムプリュス
商品の状態新品、未使用

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56分钟前

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コレクション：COMME des GARCONS HOMME PLUS｜コムデギャルソン店舗マップ

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