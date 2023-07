Y-3 2021 Spring Summer Collection.

【2002年10月、アディダス社がY-3クリエイティブ・ディレクターにYohji Yamamoto (山本耀司)を迎え Y-3 (ワイスリー)が誕生。

山本耀司が作り出す独特なテイストを加え、トレンド・ファッション性の高いスポーツウェア・モダンなスポーツスタイルを表現し 、

革新的なスポーツウェアとして注目を集める。】

フロント位置にスクエア型ラベルロゴをあしらったミニマルな「U SQ LBL GRAPHIC SS TEE」

ロゴにラバー素材を使用しており、光の反射より反応するリフレクター仕様を採用しております。

素材には柔らかなコットンジャージーを使用し、肌触りの良い仕上がりとなります。

品番:GV6061

素材:コットン100%

サイズ:L

肩幅:52

身幅:57

着丈:72

袖丈:23

#adidas #Y-3 #ワイスリー

#スクエアラベル

#ロゴTシャツ

#メンズTシャツ

カラー···ホワイト

商品の情報 商品のサイズ L ブランド アディダス 商品の状態 新品、未使用

