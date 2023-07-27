上質で快適 【Blue:L】AQUX Sexy Boy "Sheer Blue " 競パン 一般水着

AQUXの競パンの中でも最も浅い、人気の透けパンです。

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人気のビニールコーティング生地です。

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少し伸びにくい生地のため、サイズはいつもより一回り大きいサイズをオススメします。

【Blue:L】AQUX Sexy Boy "Sheer Blue " 競パン

サイドと水抜きは黒メッシュ生地を使用してセクシーに。

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Content : Nylon 78％ / Polyurethane 22％

【新品未使用】Berluti ベルルッティ スイムウェア S

Japan Made

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ウェストの紐は、中で交差させてありますので、ただ両サイドに引くだけで締まります。

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細結びや蝶結びにしないで下さい。

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デリケートなウェアですので神経質な方はご遠慮下さい。

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※防水対策で袋に入れてお届けします。

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商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 新品、未使用

AQUXの競パンの中でも最も浅い、人気の透けパンです。人気のビニールコーティング生地です。少し伸びにくい生地のため、サイズはいつもより一回り大きいサイズをオススメします。サイドと水抜きは黒メッシュ生地を使用してセクシーに。-----Size : LContent : Nylon 78％ / Polyurethane 22％Japan Made-----ウェストの紐は、中で交差させてありますので、ただ両サイドに引くだけで締まります。細結びや蝶結びにしないで下さい。 デリケートなウェアですので神経質な方はご遠慮下さい。ご質問などありましたら、ご購入前にお願い致します。※防水対策で袋に入れてお届けします。※新品、未使用。#TOOT#トゥート#ビキニブリーフ#競パン#gmw#GMW#メンズスイムウエア#aqux#AQUX#EGDE#egde#gx3#GX3#TOOT#トゥート#ビキニタイプ#スイムウエア#競パン#gmw#GMW#ジョックストラップ#ケツワレ#ケツ割れ#TM Collection #TMコレクション

商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 新品、未使用

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