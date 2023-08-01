安価 ロボット掃除機 2800Pa 強力吸引　掃除ロボット ロボットクリーナー 掃除機

パワフルな吸引力と薄型デザイン：弊社従来品と比べアップグレードされた日本製Nidecブラシレスモーターを搭載したことで、従来品で課題があった吸引力の低下を解決し、2800Paのパワフルな吸引力を常に保持し清掃が行われます。高さわずか7.8cｍのため、ソファーやベッドの下など手の届かないところまでパワフルな吸引力で清掃が行われます。

ダイソンSV11Dyson V7コードレスクリーナー掃除機1

Scraperテクノロジー機能：AIRROBO独自開発のごみ・ホコリを効率的に拾い上げる回転ブラシ形状設計により、床やフローリングの隙間にある細かいホコリまで取り逃さずしっかりキャッチします。床やフローリング、畳でのご使用を考慮した素材を採用したことで、床やフローリング、畳を傷を付けずパワフルな吸引力で清掃が行われます。

パナソニック掃除機 MC―JP850K

アプリとの連携も早く簡単：AIRROBOアプリは自動検索機能付きですのでロボット掃除機の電源を入れればアプリが自動的に認識し連携通信を始めます。連携は約7秒間で完了します。AIRROBOアプリを使って、簡単に清掃経路の確認、スケジュールの設定、吸引モードの調節などが行えます。また、P20ロボット掃除機にはこれまでの弊社製品には無かった音声アナウンスの音量調節機能が新たに搭載されました。

FutawaSonic

4種類の清掃モードと段差乗り越え機能：「自動掃除」「スポット掃除」「弓形掃除」「エッジ掃除」の4種類からお好きな清掃モードを選択頂けます。吸引モードについても、「静音モード」「標準モード」「強力モード」「MAXモード」からお部屋の汚れ具合などに応じて選択頂けます。また、20mm以内の高低差に対応しておりますので、段差により稼働がストップせず清掃作業が続けられます。なお、不在時や就寝時にもご使用頂けるよう、静音モードでの稼働音は55dBに抑えました。

加熱式 リンサー洗浄機 14000Pa強力吸引 染み抜き 水洗い 車用掃除機

120分間連続稼働 / 大容量ダストボックス：大容量リチウムイオンバッテリーを採用し、最大約120分間の連続稼働が可能となりました。ダストボックスは大容量600mlを採用しているため、頻繁にゴミを捨てる必要がなく、かつワンタッチで簡単にごみを捨てることが出来る設計となっております。

【新品未使用】ダイソン 掃除機 V7 Trigger HH11MH dyson



Eufy RoboVac L70 Hybrid ジャンク 新品バッテリー付き

製造日

RYOBI 充電式ポータブル洗浄機 KSW-1800

2022年7月

PROSCENIC コードレス掃除機 33000Pa グリーンライト サイクロン

出品にあたり試運転を行いました。

ポンタさん専用☆【新品未開封】シャーク■ハンディクリーナー■WV210J



三菱コードレススティッククリーナー【HC-JXH30P-D】2018年製

定価 18.900円

BALMUDA C01A-BK BLACK



Dyson SV10 FF



美品 ECOVACS エコバックス DEEBOT N8+ ロボット掃除機

◾️数回使用して半年ほど自宅保管

★新品国内正規品★iROBOTロボット掃除機ルンバ875Lite

◾️付属品は写真が全てです

新品：Dyson SV21 FF2 Micro 1.5kg

◾️バッテリーの残は不明です

✅掃除機 コードレス サイクロン式 スティッククリーナー 充電式 LEDライト付

◾️リモコン電池は付属しません

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

パワフルな吸引力と薄型デザイン：弊社従来品と比べアップグレードされた日本製Nidecブラシレスモーターを搭載したことで、従来品で課題があった吸引力の低下を解決し、2800Paのパワフルな吸引力を常に保持し清掃が行われます。高さわずか7.8cｍのため、ソファーやベッドの下など手の届かないところまでパワフルな吸引力で清掃が行われます。Scraperテクノロジー機能：AIRROBO独自開発のごみ・ホコリを効率的に拾い上げる回転ブラシ形状設計により、床やフローリングの隙間にある細かいホコリまで取り逃さずしっかりキャッチします。床やフローリング、畳でのご使用を考慮した素材を採用したことで、床やフローリング、畳を傷を付けずパワフルな吸引力で清掃が行われます。アプリとの連携も早く簡単：AIRROBOアプリは自動検索機能付きですのでロボット掃除機の電源を入れればアプリが自動的に認識し連携通信を始めます。連携は約7秒間で完了します。AIRROBOアプリを使って、簡単に清掃経路の確認、スケジュールの設定、吸引モードの調節などが行えます。また、P20ロボット掃除機にはこれまでの弊社製品には無かった音声アナウンスの音量調節機能が新たに搭載されました。4種類の清掃モードと段差乗り越え機能：「自動掃除」「スポット掃除」「弓形掃除」「エッジ掃除」の4種類からお好きな清掃モードを選択頂けます。吸引モードについても、「静音モード」「標準モード」「強力モード」「MAXモード」からお部屋の汚れ具合などに応じて選択頂けます。また、20mm以内の高低差に対応しておりますので、段差により稼働がストップせず清掃作業が続けられます。なお、不在時や就寝時にもご使用頂けるよう、静音モードでの稼働音は55dBに抑えました。120分間連続稼働 / 大容量ダストボックス：大容量リチウムイオンバッテリーを採用し、最大約120分間の連続稼働が可能となりました。ダストボックスは大容量600mlを採用しているため、頻繁にゴミを捨てる必要がなく、かつワンタッチで簡単にごみを捨てることが出来る設計となっております。製造日2022年7月出品にあたり試運転を行いました。定価 18.900円◾️数回使用して半年ほど自宅保管◾️付属品は写真が全てです◾️バッテリーの残は不明です◾️リモコン電池は付属しません

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

スティッククリーナー [セット商品] 水拭き 布団掃除 ノズル付き HG-K82日立工機 ドリルスタンド 変速ドリル10㎜【美品】ダイソンV6 掃除機 Mattress HH08 Com 動作確認済みロボット掃除機 2800Pa 強力吸引 掃除ロボット ロボットクリーナーPanasonic☆ルーロ☆RULO☆MC-RS310ケルヒャー3.70プラス50hz 未使用品お値下げ中☆Anker Eufy RoboVac G10 HybridQihoo 360 CLARUS S7 ロボット掃除機IROBOT ルンバ I3+ デュアルバーチャルウォールKARCHER ケルヒャー KHB5 美品 18v 高圧洗浄機