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安価 ロボット掃除機 2800Pa 強力吸引　掃除ロボット ロボットクリーナー 掃除機

商品の説明

パワフルな吸引力と薄型デザイン：弊社従来品と比べアップグレードされた日本製Nidecブラシレスモーターを搭載したことで、従来品で課題があった吸引力の低下を解決し、2800Paのパワフルな吸引力を常に保持し清掃が行われます。高さわずか7.8cｍのため、ソファーやベッドの下など手の届かないところまでパワフルな吸引力で清掃が行われます。
ダイソンSV11Dyson V7コードレスクリーナー掃除機1
Scraperテクノロジー機能：AIRROBO独自開発のごみ・ホコリを効率的に拾い上げる回転ブラシ形状設計により、床やフローリングの隙間にある細かいホコリまで取り逃さずしっかりキャッチします。床やフローリング、畳でのご使用を考慮した素材を採用したことで、床やフローリング、畳を傷を付けずパワフルな吸引力で清掃が行われます。
パナソニック掃除機　MC―JP850K
アプリとの連携も早く簡単：AIRROBOアプリは自動検索機能付きですのでロボット掃除機の電源を入れればアプリが自動的に認識し連携通信を始めます。連携は約7秒間で完了します。AIRROBOアプリを使って、簡単に清掃経路の確認、スケジュールの設定、吸引モードの調節などが行えます。また、P20ロボット掃除機にはこれまでの弊社製品には無かった音声アナウンスの音量調節機能が新たに搭載されました。
FutawaSonic
4種類の清掃モードと段差乗り越え機能：「自動掃除」「スポット掃除」「弓形掃除」「エッジ掃除」の4種類からお好きな清掃モードを選択頂けます。吸引モードについても、「静音モード」「標準モード」「強力モード」「MAXモード」からお部屋の汚れ具合などに応じて選択頂けます。また、20mm以内の高低差に対応しておりますので、段差により稼働がストップせず清掃作業が続けられます。なお、不在時や就寝時にもご使用頂けるよう、静音モードでの稼働音は55dBに抑えました。
加熱式 リンサー洗浄機 14000Pa強力吸引 染み抜き 水洗い 車用掃除機
120分間連続稼働 / 大容量ダストボックス：大容量リチウムイオンバッテリーを採用し、最大約120分間の連続稼働が可能となりました。ダストボックスは大容量600mlを採用しているため、頻繁にゴミを捨てる必要がなく、かつワンタッチで簡単にごみを捨てることが出来る設計となっております。
【新品未使用】ダイソン 掃除機 V7 Trigger HH11MH dyson

Eufy RoboVac L70 Hybrid ジャンク　新品バッテリー付き
製造日
RYOBI 充電式ポータブル洗浄機 KSW-1800
2022年7月
PROSCENIC コードレス掃除機 33000Pa グリーンライト サイクロン
出品にあたり試運転を行いました。
ポンタさん専用☆【新品未開封】シャーク■ハンディクリーナー■WV210J

三菱コードレススティッククリーナー【HC-JXH30P-D】2018年製
定価　18.900円
BALMUDA C01A-BK BLACK

Dyson SV10 FF

美品 ECOVACS エコバックス DEEBOT N8+ ロボット掃除機
◾️数回使用して半年ほど自宅保管
★新品国内正規品★iROBOTロボット掃除機ルンバ875Lite
◾️付属品は写真が全てです
新品：Dyson SV21 FF2 Micro 1.5kg
◾️バッテリーの残は不明です
✅掃除機 コードレス サイクロン式 スティッククリーナー 充電式 LEDライト付
◾️リモコン電池は付属しません

スティッククリーナー [セット商品] 水拭き 布団掃除 ノズル付き HG-K82

商品の情報

商品の状態未使用に近い

日立工機　ドリルスタンド　変速ドリル10㎜

【美品】ダイソンV6 掃除機　Mattress HH08 Com 動作確認済み

ロボット掃除機 2800Pa 強力吸引　掃除ロボット ロボットクリーナー

Panasonic☆ルーロ☆RULO☆MC-RS310

ケルヒャー3.70プラス50hz 未使用品

お値下げ中☆Anker Eufy RoboVac G10 Hybrid

Qihoo 360 CLARUS S7 ロボット掃除機

IROBOT ルンバ I3+ デュアルバーチャルウォール

KARCHER ケルヒャー　KHB5 美品　18v 高圧洗浄機
パワフルな吸引力と薄型デザイン：弊社従来品と比べアップグレードされた日本製Nidecブラシレスモーターを搭載したことで、従来品で課題があった吸引力の低下を解決し、2800Paのパワフルな吸引力を常に保持し清掃が行われます。高さわずか7.8cｍのため、ソファーやベッドの下など手の届かないところまでパワフルな吸引力で清掃が行われます。Scraperテクノロジー機能：AIRROBO独自開発のごみ・ホコリを効率的に拾い上げる回転ブラシ形状設計により、床やフローリングの隙間にある細かいホコリまで取り逃さずしっかりキャッチします。床やフローリング、畳でのご使用を考慮した素材を採用したことで、床やフローリング、畳を傷を付けずパワフルな吸引力で清掃が行われます。アプリとの連携も早く簡単：AIRROBOアプリは自動検索機能付きですのでロボット掃除機の電源を入れればアプリが自動的に認識し連携通信を始めます。連携は約7秒間で完了します。AIRROBOアプリを使って、簡単に清掃経路の確認、スケジュールの設定、吸引モードの調節などが行えます。また、P20ロボット掃除機にはこれまでの弊社製品には無かった音声アナウンスの音量調節機能が新たに搭載されました。4種類の清掃モードと段差乗り越え機能：「自動掃除」「スポット掃除」「弓形掃除」「エッジ掃除」の4種類からお好きな清掃モードを選択頂けます。吸引モードについても、「静音モード」「標準モード」「強力モード」「MAXモード」からお部屋の汚れ具合などに応じて選択頂けます。また、20mm以内の高低差に対応しておりますので、段差により稼働がストップせず清掃作業が続けられます。なお、不在時や就寝時にもご使用頂けるよう、静音モードでの稼働音は55dBに抑えました。120分間連続稼働 / 大容量ダストボックス：大容量リチウムイオンバッテリーを採用し、最大約120分間の連続稼働が可能となりました。ダストボックスは大容量600mlを採用しているため、頻繁にゴミを捨てる必要がなく、かつワンタッチで簡単にごみを捨てることが出来る設計となっております。製造日2022年7月出品にあたり試運転を行いました。定価　18.900円◾️数回使用して半年ほど自宅保管◾️付属品は写真が全てです◾️バッテリーの残は不明です◾️リモコン電池は付属しません

商品の情報

商品の状態未使用に近い

安価 ロボット掃除機 2800Pa 強力吸引　掃除ロボット ロボットクリーナー 掃除機

30分钟前

安価 ロボット掃除機 2800Pa 強力吸引　掃除ロボット ロボットクリーナー 掃除機

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Dreame F9 ロボット掃除機 2500Pa強力吸引 2-in-1吸引・水拭き両用 150分間連続稼働 5200mAh大容量バッテリー Alexa/Wi-Fi対応 自動充電 静音設計 遠隔操作 落下防止 超薄 衝突防止

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