名探偵コナン フサエブランド ビッグボストンバッグ です。アニメの中で灰原哀ちゃんがとっても気に入っているブランドです。

定価 12960円 税込

状態は新品未使用品です。初期傷等あるかもしれません。袋には傷汚れがあります。

大切に保管しておりましたが、状態にこだわる方はご遠慮ください。

※商品すり替え防止のため返品交換は

受け付けておりませんのでよろしくお願いいたします。

以下公式からの引用で商品詳細です。

●商品サイズ/商品素材

・商品サイズ:本体:約H30cm×W39cm(全開時43cm)×D17cm

ハンドル:約36cm(機能寸法)

ショルダー:約幅3cm×最短80cm~最長150cm(機能寸法)

・生産国 :中国

・対象年齢 :15才以上

・商品素材 :表地:ナイロン、合成皮革/内装:ポリエステル/ショルダー:PP(ポリプロピレン)

写真に写っているものがお譲りする全てです。

外箱等付くものは必ず写真に写しています。(写っていない場合は付きません)

家に喫煙者、ペットはおりません。

他にも出品しております。

合わせてご購入いただける場合、追加セット数×200円は必ずお値引きいたします。

例 合計4セット購入 3×200の600円値引き

金額が高額になればなるほど、合わせ買いの際お値引きできますのでお気軽にお声掛けください。

他に私が出品中の名探偵コナンコレクションはこちらからどうぞ

#まとめて大幅値引きコレクション整理中の名探偵コナンページ

#まとめて大幅値引きコレクション整理中の灰原哀ページ

#まとめて大幅値引きコレクション整理中のアクセサリー等ページ

#まとめて大幅値引きコレクション整理中の激レアページ

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

