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日本最大の ヴィヴィアンウエストウッド マフラー マフラー/ショール

商品の説明

カラー:表面ボルドー
片山文三郎商店のBUNZABUROストール
裏面グレー
［新品・未使用］ジョンストンズ　カシミヤマフラー
長さ:172cm
アソースメレ　ロンハーマン別注
幅:39cm
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昨年末12月に購入した
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新品未使用品です。
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18未使用　FENDI　フェンディ　ショール　シルク100%
GINZA SIX店で購入したインポートものです。
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未使用品ですが自宅保管しておりましたのでご理解のうえご購入お願い致します(^^)

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商品の情報

ブランドヴィヴィアンウエストウッド
商品の状態新品、未使用

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カラー:表面ボルドー 裏面グレー長さ:172cm幅:39cm昨年末12月に購入した新品未使用品です。GINZA SIX店で購入したインポートものです。未使用品ですが自宅保管しておりましたのでご理解のうえご購入お願い致します(^^)

商品の情報

ブランドヴィヴィアンウエストウッド
商品の状態新品、未使用

日本最大の ヴィヴィアンウエストウッド マフラー マフラー/ショール

15分钟前

日本最大の ヴィヴィアンウエストウッド マフラー マフラー/ショール

¥29,000 ¥16,240

(税込) 送料込み
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72867ecfd

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