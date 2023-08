【商品の説明】

AOKI アウター

ブランド、メーカー: LUCIEN PELLAT-FINET ルシアンペラフィネ

迷惑柄 スカル

表記サイズ:S

実寸サイズ

身幅 55cm (両脇下横幅)

着丈 65cm(背面襟上から裾)

袖丈 62cm (肩付根から袖先)

肩幅 46cm(両肩横幅)

(平置採寸。採寸方法による誤差はご容赦ください)

※ ご購入前に必ずサイズのご確認をお願いします。

【商品の状態】

使用状況:極美品

注意事項:

・商品画像につきまして、撮影の条件・御覧いただいている環境等によって、商品の色・見え方が異なる場合がございます。

・検品には十分注意しておりますが、微細な部分は見落とす場合もございます。予めご容赦願います。

・VINTAGE・ユーズド商品の場合、多少の使用感、ヨレ・アタリ・スレ・ヤレ感・フェード感等ある場合がございます。

・VINTAGE商品・古着に慣れていない方やご理解ない方、細かい点を気にされる方は購入をお控え下さい。

・ご購入後のサイズ違い、イメージと違う等、その他、いかなる理由でのキャンセル・返品はお受け致しかねます。予めご了承ください。

気持ちの良いお取り引きを心掛けております。

【 注 意 事 項 】必ずお読みになってからご購入をお願いします。

※気になる点がございましたら、お気軽にご質問ください。

#champion #メンズスウェット #duffer #vintage

#reverseweave #裏起毛 #単タグ #チャンピオン

#リヴァースウィーヴ #MadeinUSA

#beams #ビームス #UnitedArrows #ユナイテッドアローズ

#ビンテージ #ヴィンテージ #anatomica #boncoura #filmerange #mhl #scye #beamsplus #yaeca #kennethfield #comoli #エンジニアードガーメンツ #engineeredgarme

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ルシアンペラフィネ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

