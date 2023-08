◆⁑ Chloe クロエ Tokyo IGIN 東京イギン ブラックフォーマル 高級喪服礼服 ワンピーススーツになります。

他にも多数出品中です!

→ #コメント無し即購入歓迎!shop喪服M 一覧はこちらです。

◆ブランド説明◆

【東京イギン】は、大手フォーマルメーカー「イギン」が展開している高級ブランドです。素材にこだわった百貨店品質の喪服が揃っているのが特長です。

◆色 ブラック 黒

◆素材

表面 トリアセテート71%

ポリエステル29%

別布 ポリエステル100%

裏面 キュプラ100%

◆サイズ 9号 M 38

【ジャケット】

肩幅 38㎝

身幅 46㎝

ウエスト 41㎝

袖丈 58㎝ (折り返しできないタイプです。)

着丈 51㎝

【ワンピース】

肩幅 37cm

身幅 45cm

ウエスト 38cm

ヒップ49㎝

袖丈33cm

総丈 109cm

⁑【美品】クロエ 東京イギン 高級喪服礼服 ワンピーススーツ 9号

2.3回の使用の為、美品です。

フォーマルスーツ

しっかりとしたお仕立ての日本製です。当たりの柔らかな微ストレッチ素材です。ジャケットの襟とワンピースの襟ぐり、袖口、ウエストの切り替えに、別布を使用した上品なデザインです。ジャケットは丸襟が優しい雰囲気に。フロントを2カ所でホック留めするボタンレスで、すっきりとした印象です。ワンピースは、控えめなフレアと長め丈感がエレガントです。ウエストを高めに配しており、綺麗なスタイルになります。腰の右側には実用的なポケットがあります。

フォーマルスーツ

セレモニースーツ

入園式

卒園式

入学式

卒業式

お宮参り

初節句

七五三

ビジネススーツ

レディース

セットアップ

冠婚葬祭

結婚式

お受験スーツ

お盆

お墓参り

葬儀参列

お葬式

漆黒

15032011

商品の情報 商品のサイズ M ブランド クロエ 商品の状態 未使用に近い

商品の情報 商品のサイズ M ブランド クロエ 商品の状態 未使用に近い

