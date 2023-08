新品未使用です。

自宅保管品になりますので、ご理解のあるかたのご購入をお待ちしています。

フランスのクロエ社と提携により日本で製造された人気の柄となります。

デットストック品になりますので、新品で手に入れることはほぼ不可能かと思います。

段ボールには収まりきらないため、厚めのビニールに包んで発送いたします。

高さ85 cm

横 20cm

奥行き35cm

種類キャディバッグ

性別レディース

キャディバッグのタイプスタンドタイプ

商品の情報 ブランド クロエ 商品の状態 新品、未使用

