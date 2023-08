閲覧頂きありがとうございます。

セットになります。

キャンプ好きの息子が去年購入しました。

新品、未開封の為、

購入時のままで外観の段ボール写真と

イメージ画像を掲載してあります。

今までは大勢でのキャンプが多かったのですが

最近はソロもしくは2人でのキャンプが多くなり

使用する内容が変わってきた為

出品したいと思います。

即購入OKです。

ご質問等でコメントを頂いてから

お返事させていただくまでの間

多少のお時間がかかる場合があるかもしれません。

ご了承の程よろしくお願い致します。

商品の情報 ブランド ゼインアーツ 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 ブランド ゼインアーツ 商品の状態 新品、未使用

