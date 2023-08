商品名:NEIGHBORHOOD × EFFECTOR BIG TRAMP

カラー:Black × Smoke

数年前に購入しましたが、コレクション整理のため出品します。

サングラス本体やケースなど、使用に伴う小傷や汚れが御座います。

中古品をご理解の上、神経質な方は購入をお控え下さい。

その他ご不明な点はコメントよりご質問下さい。

#neighborhood

#ネイバーフッド

#エフェクター

#ビッグトランプ

#nativesons

#ネイティブサンズ

#滝沢伸介

#WTAPS

#サングラス

#鯖江

#メガネ

商品の情報 ブランド ネイバーフッド 商品の状態 目立った傷や汚れなし

