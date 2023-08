《大変お得なフォロー割&まとめ割実施中》

詳しくはプロフィール欄をご確認くださいませ。

●商品説明

LEICAのV-LUX 1!

国内300台限定モデル!

結構前にこちらで購入し、ほとんど使用せずに眠っていたので欲しい方にお譲りいたします!

部品は写真に写っているものが全てです!

下記、カメラ素人の私が見た限り気になる状態を記載しております!

・キャップ部分に剥げあり

・ストライプのレザー部分に劣化あり

・透明な袋に劣化したレザーが少し付着しております

また、放置していたため電池が放電してしまいました。そのため、LEICAの電池ではなく、代替の安い電池を入れております!

素人保存のため、気になる方はご遠慮ください!

お好きな方はぜひ!

●ブランド

LEICA

●カラー

ブラック

●コンディション

商品状態 『C』

S・・・新品未使用/デッドストック

A・・・使用感がほどんどなく綺麗な状態

B・・・使用感はあるが、目立った傷や汚れが見られない状態

C・・・使用感があり、目立ったダメージや汚れがある状態

D・・・全体的に状態が悪い/ジャンク品

些細なことでも気になることがございましたら、お気軽にコメントください。

可能な限り迅速に対応させていただきます。

もちろん即購入も大歓迎です。

商品の情報 ブランド ライカ 商品の状態 傷や汚れあり

