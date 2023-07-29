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新着商品 ローグ　サブゼロ　1W 9° クラブ

商品の説明

ローグ　サブゼロ　1W 9°
【新品】テーラーメイド スパイダーGT パター
シャフト　Diamana BF70 X
テーラーメイド　ゴルフクラブ　レスキュー　M6 U4 22

スリクソンz565アイアン5-Pモーダス105Sグリップティーオリーブオリジナル
美品です。目立った傷等ありません。
HONMA tw747 455ドライバー
大変綺麗な状態だと思います。
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カバー、レンチは付属しませんのでご了承下さい。
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他のフリマアプリでも出品しておりますので、ご了承ください。
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商品の情報

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商品の状態目立った傷や汚れなし

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ローグ　サブゼロ　1W 9°シャフト　Diamana BF70 X美品です。目立った傷等ありません。大変綺麗な状態だと思います。カバー、レンチは付属しませんのでご了承下さい。他のフリマアプリでも出品しておりますので、ご了承ください。性別...メンズ種類...ドライバー利き手...右#キャロウェイ#ローグスター#ドライバー#ROGUE#ディアマナ#70X

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ブランドキャロウェイ
商品の状態目立った傷や汚れなし

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42分钟前

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