【ブランド】

【アイテム】

EE5863

STAN SMITH スタンスミス

スニーカー

▶︎滑らかな白いレザーアッパーに、際立つ配色のヒールパッチをフィーチャーした作り。

また、スタンスミスのシグネチャーディテールであるパンチングのスリーストライプスや、さりげないカップソールによってルックを完成させている。

【素材】

天然皮革(リアルレザー)

【サイズ】

26.0cm

【色】

ホワイト×オレンジ

【実寸サイズ】

アウトソール全長:28.5cm 横幅:10.5cm

※素人採寸ですので若干の誤差はご容赦ください。

【状態】

試着のみの新品未使用です。

左足左側アッパーのシューレース付近に保管時についた染みが少しありますが目立ちません。

※保管に伴う小傷や擦れ等はご了承ください。

【注意事項】

・箱はありません。簡易包装での発送となります。

・シューキーパーは撮影用のため付属しません。

・光の当たり具合や、ブラウザによって

若干色味が違う場合がございます。ご了承ください。

【備考】

・お値下げ可能なもの、おまとめ買い割引も

できますので是非コメントくださいませ☺︎

・フォロー割り100円⭐︎

2000円以上お買い上げ&購入前に

フォローしていただいた方は

100円お値引きいたしますので

コメントにてお知らせください♪

・ご質問、お値引き交渉などお気軽にコメント下さい^ ^

他にも、

REGAL(リーガル)

Clarks(クラークス)

KLEMAN(クレマン)

Red Wind(レッドウィング)

Danner(ダナー)

G.H.BASS(ジーエイチバス)

COLE HAAN(コールハーン)

Dr.Martens(ドクターマーチン)

converse(コンバース)

NIKE(ナイキ)

asics(アシックス)

Reebok(リーボック)

BIRKENSTOCK(ビルケンシュトック)

ROCKPORT(ロックポート)

CAMPER(カンペール)

Onitsuka Tiger(オニツカタイガー)

SPINGLE MOVE(スピングルムーブ)

SHIPS(シップス)

HYKE(ハイク)

ZARA(ザラ)

などのブランドの靴を出品しております。

☟

#きんちゃん靴

#きんちゃんメンズ靴

◆ 23051011R

商品の情報 商品のサイズ 26cm ブランド アディダス 商品の状態 新品、未使用

