★商品仕様★

●メーカー : 東芝 TOSHIBA

●品名/型番 : dynabook R734/M (カラー:ブラック)

●C P U : インテル Core i5 4210M 2.60GHz

●メ モ リ : 快適容量 4GB

●ストレージ : 超高速 SSD 128GB

●ディスプレイ : 13.3型 HD TFTカラー LED液晶 解像度:1366x768

●グラフィック : インテル HD グラフィックス 4600

●光学ドライブ : 無

●Webカメラ : 無

●Bluetooth : 有

●無線 LAN : 有

●H D M I : 有

●DisplayPort : 無

●U S B : USB 3.0x3

●O S : Windows 11 Pro 64bit バージョン 21H2

●Officeソフト : LibreOffice、Online Office

●ウイルス対策 : Windows Defender、Windowsファイアウォール

●付属品 : ACアダプター

●管理番号 : 2023062604

★パソコンの外見★

全体的には状態の良い中古良品だと思いますが、中古品ならではの使用感(天板に軽いすれ傷など)多少あることをご了承ください。

キーボードがキレイだと思います。

最新OSのWindows11搭載の性能が非常に良い一台ノートパソコンで、ぜひこのチャンスをお見逃さないようにお願い申し上げます。

※画像にて出来るだけわかりやすく写真を記載する事に努めておりますが、光の反射度合いで色や傷など分かりづらいこともございます。予めご了承ください。

※バッテリーは中古消耗品のため、保証できかねます。

※購入後の面倒な初期設定がほぼ不要。電源を入れればすぐに使える状態にしています。

※即購入OK

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

Dynabook G83DN 8GB 256GB SSD 第8世代Core i5★お値下げ★msi GS63VR 7RF Stealth ProDell ノートパソコン Inspiron 14 5490 i7 シルバーNEC 高性能Core i3 最新Windows11 新品SSD ノートパソコンGALLERIA GCF1060GF i7-8750H 値下げ可VAIO SX12 VJS1241 VJ8PRA2付き Core i7 16GB東芝 Dynabook中古パソコン⭐️i3/4GB/ 128GB/DVDドライブNEC LAVIE NS350ジャンクO29【美品】ACER/ノートパソコン/i5/SSD/カメラ/オフィス付