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競売 格安ゲーミングPC Core-i7 GTX980 メモリ16GB デスクトップ型PC

商品の説明

買い替えのため出品致します。
ゲーミングPC GTX1650
スペック
最終価格MAC MINI MGEM2J/A m2:ssd 500gb
CPU Intel Core i7 4770
ガレリア　ゲーミングPC 美品 レイザーマウス　ロジクールキーボード　3点セット
メモリ　16GB
ランペット様　NEC LAVIE HA770/RAW-E3 PC-HA770
グラボ MSI GeForce GTX 980
【可動美品】SHARP　シャープ　ワープロ　書院 WD-VP2
SSD 222GB
Yonapiyos様専用iMac 27-inch, 2017 3.8GHz40G
HDD 465GB
iMac 27インチ 2015 32GB FusionDrive Core i5
Windows 10 pro
ゲーミングPCセット i7-4770S GTX1660SUPER APEXなどに
電源コード付き
タクシー　さん専用
箱無し
M1チップ搭載Mac mini

フロンティア ゲーミングPC RTX3070ti

【小型PC】lenovo ThinkCentre M72
#ゲーミングPC
【ジャンク】 MZ-700
#i7
【新品未開封品】Apple 2023 Mac mini M2 Pro
#GeForce
【見積】yua様　ゲーミングPC　ピンク
#GTX980
第7世代！Core i5！DELL Vostro3268 ジャンク品！
#フョートナイト
ゲーミングPC キーボードマウス
#APEX
レベルインフィニティ CRコラボPC BTOパソコン
#PUBG
ゲーミングPC!! i7 3770 8G GTX650 windows10
#COD
NEC デスクトップ　Lavie Direct PC-GD346ZZLB
#マインクラフト
【超小型高性能デスクトップPC】Ryzen 5 16GB NVMe搭載✨
カラー···ブラック
【値下】Apple M1 Mac mini(2020) 8GB/256GB
CPU種類···Corei7

Core i3 8100 Radeon RX560 RAM16GB

商品の情報

商品の状態傷や汚れあり

Lenovo デスクトップPC エクセル等 Win11ビジネスPC SSD搭載

iMac (Retina 5K, 27インチ, 2019)
買い替えのため出品致します。スペックCPU Intel Core i7 4770メモリ　16GBグラボ MSI GeForce GTX 980SSD 222GBHDD 465GBWindows 10 pro電源コード付き箱無し#ゲーミングPC#i7#GeForce#GTX980#フョートナイト#APEX#PUBG#COD#マインクラフトカラー···ブラックCPU種類···Corei7

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競売 格安ゲーミングPC Core-i7 GTX980 メモリ16GB デスクトップ型PC

14分钟前

競売 格安ゲーミングPC Core-i7 GTX980 メモリ16GB デスクトップ型PC

¥33,000 ¥18,810

(税込) 送料込み
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出品者

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