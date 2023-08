Austin Reedの膝丈スカートです。

一目惚れして購入しましたが、着用機会が無さそうなのでお譲りします。

淡いベージュの生地に鮮やかな赤の花柄が目を引くスカートです。

光沢のある生地がお値段に相応しい高級感を醸し出しています。

同素材のベルトとスカートの裾のパイピングが、

英国王室御用達ブランドらしい上品さを感じさせてくれるアイテムです。

ベルト取り外し可

裏地あり

定価:39,000円+税

サイズ表記:40

平置き実寸サイズ

ウエスト:36㎝

着丈 :55㎝

裾幅 :75㎝

※素人採寸につき若干の誤差はご容赦ください。

※画面上と実物では多少色具合が異なって見える場合もございます。ご了承ください。

※自宅保管の新品/中古品にご理解いただける方のご購入をお願いいたします。

※らくらくメルカリ便からゆうゆうメルカリ便に変更する場合がございます。

※圧縮しての発送となる場合がございます。

※良識の範囲内でのお値下げ交渉受け付けますので遠慮なくコメント下さい。

※おまとめ割引も致します◎

--------------------------

その他、

アーバンリサーチ/URBAN RESEARCH

ナノユニバース/NANO UNIVERS

ユナイテッドアローズ/United arrows

ビス/Vis

シップス/SHIPS

ニコアンド/niko and…

ローリーズファーム/LOWRYSFARM

ロペピクニック/ROPE PICNIC

ローズバッド/ROSE BUD

アンタイトル/UNTITLED

エウルキューブ/eur3

スコットクラブ/SCOTCLUB

グランターブル/GRAND TABLE

ザラ/ZARA

アディダス/adidas

ナイキ/NIKE

チャンピオン/champion

組曲

23区

自由区

ユニクロ

GU

大きいサイズ

L LL 3L 4L

ゴルフウェア

などの新品や中古品多ジャンル出品予定です。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド オースチンリード 商品の状態 新品、未使用

Austin Reedの膝丈スカートです。一目惚れして購入しましたが、着用機会が無さそうなのでお譲りします。淡いベージュの生地に鮮やかな赤の花柄が目を引くスカートです。光沢のある生地がお値段に相応しい高級感を醸し出しています。同素材のベルトとスカートの裾のパイピングが、英国王室御用達ブランドらしい上品さを感じさせてくれるアイテムです。ベルト取り外し可裏地あり定価:39,000円+税サイズ表記:40平置き実寸サイズウエスト:36㎝着丈 :55㎝裾幅 :75㎝※素人採寸につき若干の誤差はご容赦ください。※画面上と実物では多少色具合が異なって見える場合もございます。ご了承ください。※自宅保管の新品/中古品にご理解いただける方のご購入をお願いいたします。※らくらくメルカリ便からゆうゆうメルカリ便に変更する場合がございます。※圧縮しての発送となる場合がございます。※良識の範囲内でのお値下げ交渉受け付けますので遠慮なくコメント下さい。※おまとめ割引も致します◎--------------------------その他、アーバンリサーチ/URBAN RESEARCHナノユニバース/NANO UNIVERSユナイテッドアローズ/United arrowsビス/Visシップス/SHIPSニコアンド/niko and…ローリーズファーム/LOWRYSFARMロペピクニック/ROPE PICNICローズバッド/ROSE BUDアンタイトル/UNTITLEDエウルキューブ/eur3 スコットクラブ/SCOTCLUBグランターブル/GRAND TABLEザラ/ZARAアディダス/adidasナイキ/NIKEチャンピオン/champion組曲23区自由区ユニクロGU大きいサイズL LL 3L 4Lゴルフウェアなどの新品や中古品多ジャンル出品予定です。

