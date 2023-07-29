【SALE／37%OFF】 【新品未使用】ポーター　ハイク　2WAY TOOL BAG (SMALL) ショルダーバッグ

目に留めていただきありがとうございます。

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パリゴで購入いたしました。

プラダ ワンショルダーバッグ 三角ロゴナイロン プラスチックハンドル

カラーはOlive Drab、サイズはスモールです。

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ポケットも多く、使い勝手がよさそうです。

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コンパクトにして発送予定です。

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らくらくメルカリ便に変更する可能性があります。

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PRADA プラダ シワ加工 レザーショルダーバッグ

カラー···グリーン

na 様専用

柄・デザイン···無地

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素材···ナイロン

商品の情報 ブランド ハイク 商品の状態 新品、未使用

目に留めていただきありがとうございます。パリゴで購入いたしました。カラーはOlive Drab、サイズはスモールです。ポケットも多く、使い勝手がよさそうです。コンパクトにして発送予定です。らくらくメルカリ便に変更する可能性があります。カラー···グリーン柄・デザイン···無地素材···ナイロン

商品の情報 ブランド ハイク 商品の状態 新品、未使用

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