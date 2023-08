新品入荷 90's OLD Patagonia アロハシャツ パタロハ SIZE M シャツ

こちらの商品をご覧頂きありがとうございます。

※即購入OKです。各種割引対象商品です。

《フォロー割引》

私のアカウントをフォロー頂ければ

・1,500〜5,000円の商品 : 200円引き

・5,001〜9,999円の商品 :300円引き

・10,000円以上の商品 :400円引き

《おまとめ買い割引》

フォロワー様で、2点以上まとめ買いを頂ければ

合計金額より500円引き

《リピート割引》

フォロワー様で、リピーターの方は200円引き

※全ての割引が併用可能です。

※購入前にコメント欄に「○○割引希望」の旨連絡ください。

#TONYvintagecollection

《コンディション》 B

年代相応の色褪せ、洗濯に伴う部分的な色落ち、スレがあります。着用感はありますが、ダメージはなくまだまだ着て頂けます。

【S】ほぼ新品

【A】若干の使用感はあるが状態のいいUSED

【B】使用感はあるが、目立つダメージや大きな汚れがない

【C】使用感と部分的に目立つダメージ汚れあり

【D】過度の使用感、目立つダメージや汚れあり

※C〜Dの場合はダメージ汚れ箇所の個別写真があります

【商品】

おそらく90年代くらいのパタゴニアのアロハであるパタロハです。自分は古着屋で2000年くらいに買いました。

珍しいmade in 香港 です。

パイナップル総柄です。

【サイズ】

サイズ 表記M

着丈 身幅 袖丈 肩幅

73 60 27 53

よろしくお願い申し上げます。

カラー···ブルー

袖丈···半袖

柄・デザイン···プリント(ロゴなど)

襟···オープンカラー

素材···コットン

季節感···夏

商品の情報 商品のサイズ M ブランド パタゴニア 商品の状態 目立った傷や汚れなし

