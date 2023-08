公式の ユニバーサルスタジオジャパン　エクスプレスパス2枚【2023年10月期限】 遊園地/テーマパーク

遊園地/テーマパーク···ユニバーサルスタジオジャパン

遊園地/テーマパーク···ユニバーサルスタジオジャパンピンクのエクスプレスパス2枚セット2022年10月にマリオのシステム障害に伴い受け取りましたが、期限までに行く予定がなさそうなので出品します【有効期限:2023年10月まで】ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのアトラクションを通常よりも短い待ち時間で体験できます以下のアトラクションの中からいずれかひとつ、1枚につき1名ご利用いただけます★ハローキティのカップケーキ・ドリーム★フライト・オブ・ザ・ヒッポグリフ★ビックバードのビッグトップ・サーカス★モッピーのバルーン・トリップ★エルモのゴーゴー・スケートボード★ミニオン・ハチャメチャ・アイス★フライング・スヌーピー★ジュラシック・パーク・ザ・ライド★ジョーズ★アメージング・アドベンチャー・オブ・スパイダーマン・ザ・ライド 4K3D★ハリー・ポッター・アンド・ザ・フォービドゥン・ジャーニー★スペース・ファンタジー・ザ・ライド★ザ・フライング・ダイナソー★ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド★ミニオン・ハチャメチャ・ライド★マリオカート ~クッパの挑戦状~本券はUSJ入場券としては利用できません、別途お買い求めが必要になりますご購入者様都合による返品・返金の対応はお受け致しかねます(すり替え防止のため)即購入歓迎ですバラ売りは現時点では考えておりません24時間以内に発送いたします!よろしくお願いいたします!

