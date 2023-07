海外最新 adidas KAMANDA スニーカー

メインカラー···パープル

コレクション整理のため出品致します。

adidas QUESENCE (カレッジエイトバーガンディ/チョークホワイト/コアブラック)になります。

adidasアウトレット正規店で購入してから、試着せず、ディスプレイとして棚に飾っていました。

ケースに入れて、飾る際、黒タグを切ってしまっています。

箱内の包装紙はありましたが、靴内の緩衝材は元々付いていませんでした。

3枚目にあるように、テープの剥がし跡があります。

以下注意事項

素人保管のため、色褪せ、若干のキズ、スレ、凹みがある場合がありますので、ご了承の上、ご購入お願い致します。

写真で確認して頂いた上で、ご購入下さい。

その他追加して欲しい写真あれば、ご連絡下さい。

購入後の返品、返金等のクレームは受け付けませんので、ご了承下さい。

値引きの交渉もしていないので、交渉の書き込みがあってもご対応出来ません。

発送については基本的に購入後、すぐ1〜3日で対応致しますが、出張等で対応遅れてしまう可能性がありますので、ご了承の上、ご購入お願い致します。

商品の情報 商品のサイズ 28.5cm ブランド アディダス 商品の状態 新品、未使用

