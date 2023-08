100 ％品質保証 未使用◇ KIJIMA TAKAYUKI キジマタカユキ　サファリハット◇1 ハット

◇値下げなしでお願いします。右下の続きを表示してください

商品の情報 ブランド キジマタカユキ 商品の状態 新品、未使用

◇値下げなしでお願いします。右下の続きを表示してください今期2023SSの未使用品です。サイズ1です。YLEVEとのコラボ商品になります。リネンコットンの天然素材のみで、すごく良い生地です!さらさらしてドライな肌触りです。しかも、頭の部分は裏地なしの目の粗い生地なので、大変通気性が良いと思います。ハットは化繊を使用しているものが多く、使用すると蒸れて暑いことが多いので、こちらはすごくおすすめです!とても気持ちよくお使いになれると思います。※5−9枚目が実物の画像です◇畳んで、ゆうパケット発送(匿名配送)でよろしければ、−500円の値下げが可能ですご希望の方コメントください《YLEVE×KIJIMA TAKAYUKI / LINEN COTTON MESH WIDE BRIM HAT》◎紙タグなしの未使用(紙タグはありませんが使用していません)◎カラー ブラック◎サイズ 1 (詳細は10枚目)◎素材コットン 70% 麻 30%(部分使い)コットン 100%(ひも部分)コットン 100%◎定価20,900円◇発送:匿名配送の宅急便きれいにお包みし、迅速に発送します イレーヴ他にもL'Appartement ,Deuxieme Classe, FRAMeWORK ,フレームワーク,アパルトモンドゥーズィエムクラス IENA,イエナ, CLANE , クラネ Spick&Span, NOBLE, DOORS, AMERICANA,アメリカーナ, ETRE TOKYO エトレトウキョウ FABIO RUSCONI, ファビオルスコーニ ,BALDAN,バルダン, NEBULONIE,ネブローニ PELLICO ペリーコ、JIMMY CHOO ジミーチュウ、sergio rossi セルジオロッシ、MANOLO BLAHNIK マノロブラニク repetto レペットなどを出品していますカラー···ブラック素材···麻

商品の情報 ブランド キジマタカユキ 商品の状態 新品、未使用

