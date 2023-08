他サイトにも出品中のため必ず在庫確認をお願いします。

MARIHA 鳥の夢のドレス ラッフルノースリーブワンピース

お値下げ不可です、お値下げの質問を頂いても返答致しません。よろしくお願い致します。

カツラユミのブラックフォーマルワンピースです。

ロング丈で 着丈は107センチです。

前開きタイプなので授乳ワンピースやマタニティワンピースにも。

そのままでお葬式に、コサージュをつけて結婚式に、様々に活躍してくれます。

しっかりした生地に、しっかりした裏地がついています。

サイズ11号

使用後保管のため皺があります、クリーニングに出してご着用ください。

ブラックフォーマルワンピース

ロングワンピース

膝丈ワンピース

冠婚葬祭

カツラユミ

ユミカツラ

お葬式

結婚式

マタニティワンピース

授乳ワンピース

マタニティフォーマル

体型カバー

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ユミカツラ 商品の状態 やや傷や汚れあり

