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【レビューを書けば送料当店負担】 K18 ダイヤモンド ハーフエタニティリング 0.5ct リング

商品の説明

★天然ダイヤモンド 0.50ct (13石)(刻印あり)
シルバー リング (ichi いち
★k18(刻印あり)
(C4-265)K18リング ダイヤ ルビー 約10号 18金指輪
★12号
4°C K10ピンクゴールド リング(8号)
★リング幅 2.67mm
リング　　PT #19 新品　希少品　ESTELLE
全ダイヤ部分幅 約 20mm
極美✨プラチナ　オーストラリアオパール　ダイヤモンド　リング
最大厚み幅 2.10mm
可愛い！k18 ルビー ダイヤ 0.09ct リング 4.18g M531
★重量 1.8g
ダイヤモンド×イエローサファイア リング K18YG Pt900 8.2g

タンザナイト　k18リング　ダイヤモンド　13号
k18金製のダイヤモンドハーフエタニティリング。
アガット k10 YG ダイヤモンド パール リング　　11号
リングフレームの約50％に、ダイヤモンドがセットされており、フレームや爪が出来る限り目立たないデザインです。ダイヤモンドはSIからVS2クラス。
婚約指輪 エンゲージリング 鑑定書付き

✴︎極美品　K18WG 0.31ct タンザナイト 0.20ct ダイヤ リング
箱や保証は、ありませんので、簡易梱包でお送りします。
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#K18
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#リング
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#ダイヤ
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#18金
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#エタニティ
festaria フェスタリア ダイアモンドリング k18 イエローゴールド
#エタニティリング
【天然】ブルールチル デュモルチエライト リングs925 13*11mm
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商品の情報

商品の状態目立った傷や汚れなし

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★天然ダイヤモンド 0.50ct (13石)(刻印あり)★k18(刻印あり)★12号★リング幅 2.67mm全ダイヤ部分幅 約 20mm最大厚み幅 2.10mm★重量 1.8gk18金製のダイヤモンドハーフエタニティリング。リングフレームの約50％に、ダイヤモンドがセットされており、フレームや爪が出来る限り目立たないデザインです。ダイヤモンドはSIからVS2クラス。箱や保証は、ありませんので、簡易梱包でお送りします。#K18#リング#ダイヤ#18金#エタニティ#エタニティリング#ダイヤリング

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商品の状態目立った傷や汚れなし

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10分钟前

【レビューを書けば送料当店負担】 K18 ダイヤモンド ハーフエタニティリング 0.5ct リング

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