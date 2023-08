ご覧いただきありがとうございます✩.*˚

◎フォロー割、おまとめ割 実施中です

◎お値引き可能商品もございます

疑問点含めて、コメントお待ちしております♪

ஐ☘︎︎‬即購入OKஐ‬⋆*

#その他メンズ取り扱い一覧☆

【商品説明】

こちらはドリスヴァンノッテン×蜷川実花のコラボ半袖シャツです。

⚫︎状態

目立った汚れやダメージはありませんがあくまで中古品となりますのでご理解いただける方のみお願いいたします。

⚫︎サイズ 52(XLサイズ相当)

肩幅48

身幅58

袖丈30

着丈75

平置き実寸

多少の誤差はご了承ください。

⚫︎素材

コットン

⚫︎カラー

マルチカラー

⚫︎大手ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店(AACD)

質屋・古物市場・ストア商品 鑑定済商品です。

◎商品について

▪あくまでUSEDであることをご理解の上、ご購入いただきますようよろしくお願いいたします。

▪️ 古着については、ある程度の使用感がある場合があります。古着特有の味、趣として楽しんで頂けると嬉しいです。

▪素人検品の為、 見落としのわずかなシミ汚れ等ある場合がございます。その可能性も含めたお値段になっておりますので、完璧な物をお求めの方や多少なりとも汚れやわずかなキズなど気にされる方は ご購入をお控えくださいますようお願い申し上げます。

▪お安くお譲りする為にコンパクトに畳んだり、圧縮して梱包させていただくことがあります。

▪️衣類を守るため防虫剤を使用しております。

無香料のものを使用しておりますが、衣類によっては匂いがつく可能性もございますのでご理解くださいませ。

【フォロー割】

⚫︎フォロー頂いた方には下記のようにお値下げいたします▼

2000円〜2999円→200円引き

3000円〜4999円→300円引き

5000円〜9999円→400円引き

10000円〜→500円引き

⚫︎ご注文前にコメント欄から、【フォロー割】と伝えてください✩.*˚

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ドリスヴァンノッテン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

