ご覧頂きありがとうございます☆

【期間限定値下中‼︎】セモア ブライダルインナーセット B75&ペチパンツ&パッド

更にお値下げも検討中です‪( ˶'ᵕ'˶)

ザディ ブライダルインナーセット c65 ショートグローブ付き

気になる点は確認頂いた上でご購入お願いいたします(>_<)返品はお受けできません。

FOUR SIS & CO. ブライダルインナー 3点セット



【送料無料】ブライダルインナーセット・ワコール・B70・64

*青山プロノビアス正規店にて¥37,4000で購入

achifuuu様専用ドライフラワーブーケ ウエディング クラッチブーケ 前撮り

使用後すぐにドレス専門店クリーニング済、自宅保管

【送料込み】クラウディア ウェディングドレス サイズ11T マタニティ

*付属品

ウェディングドレス マーメイド アメリカ製 7-9号 オーダーメイド品 ベージュ

ハンガー、ドレスカバー、透明カバー、タグ

ブライダルアクセ 花 ヘッドセット ヘアアクセ ヘッドパーツ イヤリング



ウェディングベール エレンヘンダーソン ロングベール

ここ数年海外国内で大注目されているブラッシュというヌーディーでほんのりピンクがかったベース生地にオフホワイトの刺繍、スカートのチュールはグリッターで煌びやか♡

innocently ベール/ CV810 OW 180cm



オフショルダー ボリューム袖 サテン ソフトマーメイドドレス(W225)

背中は大胆に開いて透け感がありますがレースのおかげで恥ずかしさも和らぎます♡

ウェディングドレス ArYUKIKO 前撮りドレス 二次会ドレス Aラインドレス

胸元からウエストにかけての大ぶりなマクラメレースとチュール全体がグリッターで煌めいていて、リゾート婚では透明感とボタニカルな雰囲気、ナイトウェディングでは幻想的な雰囲気を演出できるデザインです

ティアラ

⋱⋰ ⋱⋰ ⋱⋰ ⋱⋰ ⋱⋰ ⋱⋰ ⋱⋰

アネモネのナチュラルクラッチブーケ 3点セット #219

丈の調整とバスト2cmずつサイズ直し済

【mon様専用】ココメロディ 9号 ウェディングドレス

丈は…158cmの身長+12cmヒールでパニエ無しで裾が床に10cm位つきます。歩きにくいですが、ピッタリより足長く見えます。パニエ入れても可愛いです!

ウェディングブーケ(ブートニア付)



セモア ブライダルインナー C70 4点セット

※ 写真有り

DRESS BLACK ウェディングドレス 一式 アクセサリー 2way

私の不注意ですが右の裾を踏んでしまっていたようで

EVA LENDELウェディングドレス 286,000円

2枚目のチュールが20cmほど裂けています…

ラブティアラ ロイヤルハートジルコニアティアラ

正面の1枚目は無傷ですが、左右裾に1cm程の穴や細かい糸ツレが点々とあります…

【Chianli様専用】 YNS ウェディングドレス パニエ付き



豪華3点 ブライダルインナー the D キレイウォーカー 結婚式 3点セット

右脇のレースがかなり薄いファンデーションのようなベージュに変色しています

verawang delaney US4 ヴェラウォン デラニー 結婚式

(新郎様が立つ側でほぼ見えません)

美晴ドレス 【美品】



❤️今だけこの値段❤️ウエディングドレス 長袖 Aライン 結婚

損傷部分は素人点検の為不備がある可能性もあり、

セモアブライダルインナー B

修理跡が目立たないようにあえて修理もしていません

マーメイドドレス ウエディングドレス

チュールが何枚も重なっていて紛れてしまい

専用カラードレス ナツキドール小物付き 7-11号イエロー×パープル和柄ミックス

スカートの裾を1枚ずつ注視しない限り

モスグリーン|マーメイドドレス ウェディング

周りからはあまり気づかれないようなものだと思います

【美品】ウェディングヴェール THE TREAT DRESSING

※目立たないとはいえ、中古品である事をくれぐれもご理解の上ご検討をお願いします

DRESS PRODUCTION パフスリーブドレス ブラック



カドリールインターナショナル セモアブライダル

サイズ:E32、US0、UK02、日本サイズ7号

セモア ブライダルインナー ♡ 美品

私は国内ドレスサイズだと8~9号ですが

No.130 クラッチブーケ 結婚式 ウエディング ブーケ 前撮り

これでもやや大きめでバストお直し済(上に記載)

ウェディングドレス ロング オフショルダー



【THE URBAN BLANCHE 】 ビタミンカラードレス Mサイズ

海外サイズなのでバストやウェストの位置の違いなど

ウェディングドレス furna 前撮り Mサイズ

ぴったり着られないこともあります

Quazari ウエディングドレス オーダー オフショル取り外し可能◎



お色直しドレス ウェディングドレス

#プロノビアス LYLA

239.❤︎ イエローネイビー 華やか上品な ウェルカムスペースまとめ売りセット

スタイル···Aライン

テラコッタカラー ドレス

ネック···Vネック

ウェディングドレスプリンセスライン シンプルレース刺繍 ホワイトMサイズ 新品

袖丈···袖なし

フォーシスアンドカンパニーウェディングドレス コルセット

バックスタイル···ファスナー+くるみボタン

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

