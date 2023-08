ご覧頂きありがとうございます。

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド シュプリーム 商品の状態 新品、未使用

ご覧頂きありがとうございます。Supreme®/Swarovski® Vans Old Skool 2023年1月1日放送のさんタクにて木村拓哉さんが着用しました同色(黒)になります。Supreme実店舗にて購入しました。VANSとDANIEL SWAROVSKI(ダニエル・スワロフスキー)が、オーストラリアで1985年に設立したクリスタル・ガラス製造企業「SWAROVSKI」とのトリプルコラボモデルとなり、SWAROVSKIクリスタルがアッパーに配置されたチェッカーフラッグ柄のオールドスクールです。ヒップホップストリートスタイルが好き方に超オススメです。サイズ : 27cmカラー : Black状態 : 新品、未使用定価 : 64,900円Supremeボックスロゴステッカー1枚付き宜しくお願い致します

