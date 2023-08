人気満点 高級 自動巻き 腕時計 VVS模造CZ ダイヤモンド 爪どめ メンズ ウォッチ 腕時計(アナログ)

新品未使用、匿名配送無料です。

香港発祥の高級腕時計です。現地では富裕層の方しか買えない輸出向けのメンズ自動巻ウォッチです。

【定価】13800CNY(元)=約271,000円

実物のお写真です。

最後2枚は機能、サイズ等。

☆ーーーーーーーーーーーー

ハイクオリティーアクセ、珍しい腕時計やアイテムを出来るだけ安くお値段を付けています。

#ke3select ←アイテム一覧

#ke3腕時計

#ke3自動巻

#ke3高級腕時計

販売中のみ表示をチェックすると見やすくお探し頂けます(^^)

ーーーーーーーーーーーー☆

●自動巻き

●装飾 最高級CZ(キュービックジルコニア=人工ダイヤモンド)

●CZプロングパヴェセッティング(爪どめ、敷き詰め)

●バンド 超高級シリコンラバー (APと同じ工場)

●本体フルステンレス ローズゴールドコーティング

※撮影すると、どうしてもゴールドに映ります。極めてゴールドに近い絶妙なローズですので、色気あり高級感すごいです。

●重量約120g シリコンラバーの腕時計ではかなり重ためです。

★商品のすり替えや、品質維持の観点からキャンセルはお受けできません。

★海外製品の為、神経質な方や日本製クオリティーをお求めの方はご購入をお控えください。

#ブリンブリンアクセサリー

オクタゴン

オクタゴンウォッチ

キラキラウォッチ

ギラギラウォッチ

#自動巻き腕時計

#自動巻腕時計

#ブリンブリンウォッチ

#ジルコニアウォッチ

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

