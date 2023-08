新品購入後に外出で4回ほど使用。その後ビニール袋に入れ自宅保管です。スマホや財布・目薬など小物の持ち歩きに格好良く、丁度いいサイズです。このため後部ベルトループにお持ちのベルトを通せば、無理なくウェストバッグにもなります。

商品の情報 ブランド 吉田カバン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

新品購入後に外出で4回ほど使用。その後ビニール袋に入れ自宅保管です。スマホや財布・目薬など小物の持ち歩きに格好良く、丁度いいサイズです。このため後部ベルトループにお持ちのベルトを通せば、無理なくウェストバッグにもなります。丁寧に使いましたので汚れや擦り傷は見当たらず、正面のPORTERエンブレムも綺麗です。各種金具の擦れも目立たず黒々しています。開口部ファスナーもまだ黒いです。背面に取り付けてあるヌメ革の着脱式キーホルダーは写真のとおり革に少しだけシワがついています。PORTERの刻印入りマグライトは購入後すぐ外して専用ケースで保管したので未使用です。電池を入れてテストしたところ点灯しました。電池はオマケ程度にお考え下さい。購入時にマグライトが付いていた所のWリング(金属製黒いリング)は写真のとおり取り付けたままです。定価29,700円(税込)写真に写っている物がすべてです。らくらくメルカリ便の宅急便コンパクトで発送予定です。サイトからの製品情報品番:703-06975ブランド / シリーズ:PORTER HEATカテゴリー:ショルダーバッグ ショルダーバッグサイズ:W:230mm/H:140mm/D:50mm重量:415g素材表:バリスターナイロンオックス(ウレタンコーティング)裏:500Dポリエステルオックス(アクリルコーティング) 付属:ターポリン耐久性と耐水性に優れた2種類の異なる素材を組み合わせ、無骨でスタイリッシュなデザインが魅力の「HEAT(ヒート)」シリーズです。車のエアバッグや防弾チョッキにも使われる耐熱・耐摩擦・引裂強度に優れた66ナイロン糸で織り上げた日本製のバリスターナイロンをメイン素材にしています。一部分に工業用資材として用いられる耐水性の高いターポリン生地を使用しています。黒一色のワントーンでありながら、異なる質感の生地を組み合わせることでコントラストの効いたスタイリッシュなデザインに仕上げています。カラビナやウォレットチェーンなどでお手持ちの小物をコーディネートできるように、本体にはDカンや二重リングも取り付けました。

