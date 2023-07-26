お知らせ ログイン 会員登録 出品
高評価の贈り物 westwood Vivienne トレンチコート コート ヴィヴィアン RED トレンチコート

商品の説明

即購入可
IENA イエナ コットンチェスターコート オフホワイト 34
最終価格
フェラガモコート×ローラアシュレイワンピース
最終値下げ
JUNYA WATANABE プリーツトレンチ
送料手数料込み
rienda #ジェラートトレンチコート
サイズ2
真っ白革のジャケット

Ameri ロングトレンチコート

専用アクアスキュータム　トレンチレインコート
ヴィヴィアン ウエストウッド レッドレーベルのトレンチコートです。
トレンチコート　ワンピース風トレンチ
Vivienneと言えど所謂セカンドライン物なので奇抜過ぎないシンプルなトレンチ。特徴的な大きめの襟を立ててモッズコートのように顔～口元を隠して着たりボタンを開けてサラっと羽織ったりと1枚で様になる一着です。画像だと白っぽく見えますがオフホワイト～アイボリー的な感じです。レディース過ぎないデザインなので男女関係なくユニセックスにも。
【aaayuuuu'uun様専用】 clane トレンチコート
目立つようなダメージ等無いかと思いますが所々汚れ有り。一度人の手に渡った物だとご理解下さい。
未使用バーバリー ブルーレーベル トレンチコート

Theory 19aw ジャケット型オープンコート セージ
サイズ2
Curensology トレンチコート　ネイビー　フリーサイズ
(寸法は誤差有り。あくまで目安として考えて下さい
BODY DRESSING Deluxe ライナー付 フォックス　トレンチコート
。)
DAMAGE TRENCH コート
着丈 86cm
新品　JOURNAL STANDARD relume　トレンチコート と
身幅 50cm
SOFIE D'HOORE ソフィードール　トレンチ　スプリングコート
裄丈 78cm
新品 コンシャススリーブトレンチコート
袖丈 55cm
epoch エポック ワンピースコート シンプル サテン生地 ブラック38 黒

Gaba Ruffled Cotton Trench Coat Mサイズ

【新品未使用タグ付き】セルフォード　Ａライントレンチコート
ヴィヴィアン・ウエストウッドは、1971年にロンドンでデザイナーとしてのキャリアをスタート。当時のストリートカルチャーであるパンクを定義し、伝統あるサヴィルロウのテーラリングや17・18世紀のアートをインスピレーションソースにコレクションを展開しました。単にファッションを消費財としてではなく、それらを通じて独自の環境や人権問題に対する意識の啓蒙活動も行っています。
MADAM JOCONDE レディース　スプリングコート　40
40年以上に及ぶ活動の歴史と共に＜ヴィヴィアン・ウエストウッド＞はグローバルブランドとして、世界的な影響力のあるデザイナーとして、また活動家としても今日の世界に広く認められています。
美品 バーバリーロンドン トレンチコート ノバチェック 黒 L

本日⭐︎値下げ⭐︎グレースコンチネンタル　ベージュコート

【美品】バーバリー ブルーレーベル トレンチコート ノバチェック ライナー 40

theory スプリング　ドレスコート
red label
MACKINTOSH LONDONマッキントッシュ定番トレンチコート ベージュ
モード
ブルーレーベル　トレンチコート　レッド　チェック柄
トレンチ
CLANE トレンチコート ベージュ サイズ2
trench coat
■シャネル■高級■革ロングコート■36■未使用品■朱色
worlds end
新品 la belle Etude チュールトレンチコート Ⅱ
let it rock
美品ルイヴィトンコットンコート
boy london
コーチ☆トレンチコート ベージュ☆sサイズ
sex pistols
アクアスキュータム ロング トレンチコート チェック Aqua5 ベルト付き
the orb
ルイヴィトン　トレンチコート　総柄　ホワイト　美品＋貴重
mode
HIGHPOP トレンチコート
punk
SNIDEL ステンカラーライナートレンチコート
pirates
kiri様専用　3-YD124 エルメス レディース チャコール コート
anglomania
Tommy レッドトレンチコート
アングロマニア
美品　バーバリーロンドン　トレンチコート　メガチェック　ブラック　38
ハイブランド
○★訳有 未使用 ブルーレーベル クレストブリッジ ステンカラーコート
パイレーツ
dessin de mode デッサンデモード ノーカラートレンチコード
オーブ

【高級】バーバリープローサム　トレンチコート　ダブル　ノバチェック　ベルト　L

商品の情報

商品のサイズM
ブランドヴィヴィアンウエストウッド
商品の状態やや傷や汚れあり

マーガレットハウエル✳︎ステンカラーコート

【希少カラー】Aquascutum 最高級カシミヤ混 ライトブルー ロングコート

モガ　スプリングコート

MUVAIL WORK トレンチコート ベージュ 36 美品

[美品] Aquascutum 新品未使用品 トレンチコート

br20. Theory luxe ステンカラーコート 黒 サイズ40

Aquascutum アクアスキュータム ショート トレンチ コート 綿 麻 黒

そらきら様専用CLANE 2WAY SQUARE SLEEVE TRENCH

LOVELESS サイズ34
即購入可最終価格最終値下げ送料手数料込みサイズ2ヴィヴィアン ウエストウッド レッドレーベルのトレンチコートです。Vivienneと言えど所謂セカンドライン物なので奇抜過ぎないシンプルなトレンチ。特徴的な大きめの襟を立ててモッズコートのように顔～口元を隠して着たりボタンを開けてサラっと羽織ったりと1枚で様になる一着です。画像だと白っぽく見えますがオフホワイト～アイボリー的な感じです。レディース過ぎないデザインなので男女関係なくユニセックスにも。目立つようなダメージ等無いかと思いますが所々汚れ有り。一度人の手に渡った物だとご理解下さい。サイズ2(寸法は誤差有り。あくまで目安として考えて下さい。)着丈 86cm身幅 50cm裄丈 78cm袖丈 55cmヴィヴィアン・ウエストウッドは、1971年にロンドンでデザイナーとしてのキャリアをスタート。当時のストリートカルチャーであるパンクを定義し、伝統あるサヴィルロウのテーラリングや17・18世紀のアートをインスピレーションソースにコレクションを展開しました。単にファッションを消費財としてではなく、それらを通じて独自の環境や人権問題に対する意識の啓蒙活動も行っています。40年以上に及ぶ活動の歴史と共に＜ヴィヴィアン・ウエストウッド＞はグローバルブランドとして、世界的な影響力のあるデザイナーとして、また活動家としても今日の世界に広く認められています。red labelモードトレンチtrench coatworlds endlet it rockboy londonsex pistolsthe orbmodepunkpiratesanglomaniaアングロマニアハイブランドパイレーツオーブ

商品の情報

商品のサイズM
ブランドヴィヴィアンウエストウッド
商品の状態やや傷や汚れあり

高評価の贈り物 westwood Vivienne トレンチコート コート ヴィヴィアン RED トレンチコート

41分钟前

高評価の贈り物 westwood Vivienne トレンチコート コート ヴィヴィアン RED トレンチコート

¥10,000 ¥8,500

(税込) 送料込み
8
8
購入手続きへ

商品の情報

www.inba.netメルカリ安心への取り組み お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます

出品者

ce7f6

 1583

本人確認済
スピード発送 この出品者は平均24時間以内に発送しています

コメント (8)

ce7f6
高評価の贈り物 westwood Vivienne トレンチコート コート ヴィヴィアン RED トレンチコート 高評価の贈り物 westwood Vivienne トレンチコート コート ヴィヴィアン RED トレンチコート

ヴィヴィアン(Vivienne Westwood) トレンチコート(レディース)の通販

ヴィヴィアン(Vivienne Westwood) トレンチコート(レディース)の通販


ヴィヴィアン(Vivienne Westwood) トレンチコート(レディース)の通販

ヴィヴィアン(Vivienne Westwood) トレンチコート(レディース)の通販


トレンチコ Vivienne Westwood - VIVIENNE WESTWOOD RED LABEL

トレンチコ Vivienne Westwood - VIVIENNE WESTWOOD RED LABEL


ヴィヴィアンウエストウッドレッドレーベル（Vivienne Westwood Red Label）オーブ｜トレンチコート｜コットン｜黒｜ハイブランド・ブランド専門の中古通販サイト（306052）

ヴィヴィアンウエストウッドレッドレーベル（Vivienne Westwood Red Label）オーブ｜トレンチコート｜コットン｜黒｜ハイブランド・ブランド専門の中古通販サイト（306052）


ヴィヴィアン(Vivienne Westwood) ロングコート(レディース)の通販 400

ヴィヴィアン(Vivienne Westwood) ロングコート(レディース)の通販 400


ヴィヴィアンウエストウッドレッドレーベル（Vivienne Westwood Red Label）オーブ｜トレンチコート｜コットン｜黒｜ハイブランド・ブランド専門の中古通販サイト（306052）

ヴィヴィアンウエストウッドレッドレーベル（Vivienne Westwood Red Label）オーブ｜トレンチコート｜コットン｜黒｜ハイブランド・ブランド専門の中古通販サイト（306052）


ヤフオク! - Vivienne Westwood Red Label ラ

ヤフオク! - Vivienne Westwood Red Label ラ

ログインしてコメントする

この商品を見ている人におすすめ

  1. ホーム
  2. 高評価の贈り物 westwood Vivienne トレンチコート コート ヴィヴィアン RED トレンチコート
© www.inba.net, Inc.