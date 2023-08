高評価の贈り物 westwood Vivienne トレンチコート コート ヴィヴィアン RED トレンチコート

即購入可

最終価格

最終値下げ

送料手数料込み

サイズ2

ヴィヴィアン ウエストウッド レッドレーベルのトレンチコートです。

Vivienneと言えど所謂セカンドライン物なので奇抜過ぎないシンプルなトレンチ。特徴的な大きめの襟を立ててモッズコートのように顔~口元を隠して着たりボタンを開けてサラっと羽織ったりと1枚で様になる一着です。画像だと白っぽく見えますがオフホワイト~アイボリー的な感じです。レディース過ぎないデザインなので男女関係なくユニセックスにも。

目立つようなダメージ等無いかと思いますが所々汚れ有り。一度人の手に渡った物だとご理解下さい。

サイズ2

(寸法は誤差有り。あくまで目安として考えて下さい

。)

着丈 86cm

身幅 50cm

裄丈 78cm

袖丈 55cm

ヴィヴィアン・ウエストウッドは、1971年にロンドンでデザイナーとしてのキャリアをスタート。当時のストリートカルチャーであるパンクを定義し、伝統あるサヴィルロウのテーラリングや17・18世紀のアートをインスピレーションソースにコレクションを展開しました。単にファッションを消費財としてではなく、それらを通じて独自の環境や人権問題に対する意識の啓蒙活動も行っています。

40年以上に及ぶ活動の歴史と共に<ヴィヴィアン・ウエストウッド>はグローバルブランドとして、世界的な影響力のあるデザイナーとして、また活動家としても今日の世界に広く認められています。

red label

モード

トレンチ

trench coat

worlds end

let it rock

boy london

sex pistols

the orb

mode

punk

pirates

anglomania

アングロマニア

ハイブランド

パイレーツ

オーブ

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ヴィヴィアンウエストウッド 商品の状態 やや傷や汚れあり

