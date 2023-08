♣♣フォロワー様限定割引♣♣

~商品詳細~

1930~40年代頃のフレンチコーデュロイパンツ。

黒タグに赤刺繍も魅力的。

中でも人気のブラウン。

現行では出せないヴィンテージならではの

コーデュロイ。

ダミアンコーデュロイとも呼ばれタフな生地。

ディテールは、フロントボタンフライ、

サイドポケット付き。

コインポケットもございます。

この年代にしては珍しくベルトループがございますので使いやすいかと思います。

市場にも大変少ないアイテムなので是非!!

ユーロヴィンテージ、フレンチヴィンテージ、

フレンチワークがお好きな方にもオススメ!!

「ブランド」

・ #vintage

「素材」

・コットン

「サイズ」

・

ウエスト 100

股上 33

股下 68

ワタリ 30

裾幅 22

「カラー」

・ブラウン

「状態」

・画像のように色落ちなどダメージのある

アイテムですがヴィンテージ好きにはたまらない

かと思います。

ヴィンテージや古着にご理解頂ける方に

お譲り致します。

他にもアメリカ軍、イギリス軍、フランス軍、ドイツ軍、イタリア軍、スウェーデン軍、ロシア軍、チェコ軍、スイス軍、オランダ軍などのeuro militaryやeuro vintage、その他French vintageなどもございます。

C11

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ヴィンテージ 商品の状態 やや傷や汚れあり

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ヴィンテージ 商品の状態 やや傷や汚れあり

